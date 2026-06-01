姜麗文移美突遇「愛女」病重 去年抑鬱症復發恐加深病況？ 一個微細舉動揭示真正狀態

姜麗文（Lesley）早前哥哥姜文杰的女兒「小姜蓉」出世，榮升姑姐的她本應心情愉快。然而，姜麗文近日卻在社交平台透露，視如女兒的愛犬Jellybean身體抱恙，令她憂心忡忡。她發文為愛犬打氣：「Jellybean，加油！我知道我堅強、有韌性的女兒一定能做到！快啲好返！食多啲飯飯！繼續每日過得開開心心！長命二百歲！媽媽非常愛你，Jellybean！我們將一起度過難關！一定會冇事㗎！」字裡行間流露出無限的擔憂與愛意，深怕愛犬有任何閃失。

姜麗文患抑鬱症曾三度輕生

由於姜麗文對Jellybean的緊張與關愛，加上她過往曾公開自己與抑鬱症的長期鬥爭，不少粉絲都對她的精神狀態表示擔心。事實上，姜麗文的演藝之路並非一帆風順，身為資深演員秦沛的女兒，她背負著「星二代」的壓力，早年更因失戀觸發嚴重抑鬱症，在焦慮與驚恐中掙扎，甚至曾三度企圖自殺。去年11月，她便在IG透露，自己長達12年的抑鬱症再度復發，形容是自2014年以來最嚴重的一次，情況令人憂慮。因此，這次愛犬病重，粉絲們都害怕會成為導火線，觸發她的情緒問題，紛紛留言為她和Jellybean打氣。

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姜麗文離巢赴荷里活發展

回顧姜麗文的演藝事業，她在處境劇《愛回家之開心速遞》中，憑藉菲律賓工人「Liza」一角成功入屋，精湛演技備受肯定，更在《萬千星輝頒獎典禮2021》勇奪「飛躍進步女藝員」獎，星途一片光明。然而，正當事業處於高峰之際，她卻做出了勇敢的決定。為了追尋更大的夢想，她於2024年毅然選擇離巢，與工程師丈夫柏豪一同移居美國洛杉磯，勇敢地跳出舒適圈，決心勇闖荷里活。

姜麗文剪清爽短髮轉換心情

幸好在家人的支持和丈夫的貼心陪伴下，姜麗文的抑鬱症已日漸痊癒。儘管這次愛犬生病為她帶來了沉重打擊，但從她最近的動態看來，她的心情似乎未受太大影響。她近日在社交平台分享了多張新照片，剪去了一頭長髮，換上清爽的短髮造型，並表示「Loving my haircut」（喜歡自己的短髮），照片中的她笑容燦爛，精神煥發，似乎想換個新髮型轉換心情，保持樂觀態度面對「愛女」病況。

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