古天樂承認邊佑錫見面會安排混亂有不足 會吸收教訓 化身「白卜庭」現身《香港Comic Con 2026》閉幕活動

《香港Comic Con 2026》今晚（31日）來到最後一日，在閉幕活動上，古天樂驚喜現身，與過百Cosplayer齊聚舞台，身為星戰迷的他身穿《星球大戰》經典角色「白卜庭」斗篷現身，但上台後未能把手上的光劍打開，要交給後面的cosplayer幫忙，他表示這3日只是第一步，未來會繼續打造一個屬於香港、面向國際、高規格的動漫舞台，高呼明年見。之後影大合照時，由於台上人數眾多，古天樂都有幫忙調動位置。

古天樂恨扮黑武士

古天樂受訪表示前一晚才構思好以此形式閉幕，笑言一身打扮算是Cosplay，「你唔係當睡衣啩！係把劍無電！如果我扮黑武士，會熱到濕晒，如果毫無顧忌的話，最想都是扮係黑武士，我最鍾意黑武士。」談到這三天的活動，古天樂表示氣氛好好很開心，大家都好享受活動，三日內有好多事要處理，辛苦了團隊，閉幕原定只有《星戰》表演，到出場前才決定有打鬥場面，至於入場人數方面，古天樂表示未清楚，但其公司推出的周邊產品銷情理想，好多都賣完，指有提供預訂服務，買不到的朋友可預訂。

古天樂對於小朋友參賽感開心

古天樂對於大家的反應感滿意，指今次是一個開始，明年會繼續努力，希望做得更好，希望有更大場地去舉行，認為今次規模未算大，但場地上同事都處理得好辛苦，有了這次經驗，下次可以有一個更大的派對令大家玩得更投入。對於韓國演員邊佑錫見面會出現安排混亂的問題，包括「座位消失」、活動延遲及貴價門票未有包括入場門票，令部份粉絲失望而歸，古天樂表示：「我知道件事，會吸收教訓，亦有退款給相關人士，身為主辦會盡力做，因同事處理太多事難免會出錯，已盡快解決。」另外，現場亦展出部份古天樂的收藏品，令動漫迷流口水，問到可有其他珍藏於下次展出？他說：「展出我自己囉，成個企係度唔郁！」古天樂亦有引領文化體育及旅遊局局長羅淑佩一同參觀展覽，他稱局長睇得好開心，特別是一起遇到精心打扮的鋼鐵人Cosplayer。談到上午的活動，有小朋友扮成「項小龍」深得古天樂歡心，他笑謂沒想過有小朋友參賽，覺得很開心和很得意。