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丁子朗聽網民話拒入新男團SURFIVE︰化白妝唔啱我 專心拍劇演霸道總裁

影視圈
更新時間：21:46 2026-05-31 HKT
發佈時間：21:46 2026-05-31 HKT

冼靖峰、文佐匡、黃奕斌、黃星綽及余宗遙於2024年參加選秀節目《亞洲超星團》，他們近日宣布組新男團「SURFIVE」，不過，同樣有份參加該節目的丁子朗卻無份，今日（31日）丁子朗出席新劇《香港探秘地圖》宣傳活動時，談來龍去脈。

丁子朗有畀意見SURFIVE

丁子朗直認曾有機會成為SURFIVE成員，惟自己想清楚後決定不加入，坦言參加《亞洲超星團》是過渡期，「你話唱歌、跳舞，化白個妝係咪好適合我？我又覺得未必係。試過細個時嘅夢想，既然唔係最啱，不如畀啲想做嘅人去做，佢哋唱歌、跳舞真係專業。」又自爆聽過SURFIVE新歌，在男團命名前也有分享意見，算是精神上支持，又指若有搵錢機會，不介意同他們合作，接登台騷。

丁子朗、周嘉洛入《驅魔速遞》劇組

丁子朗不加入SURFIVE，明言網民的意見也是考量之一，認好難不聽取建議，「𠵱家自己做任何事都係畀佢哋睇。」續說︰「拍劇啱我多啲。」透露稍後會同陳曉華、周嘉洛等拍新劇《驅魔速遞》。提到他近年經常北上發展，也拍過多齣短劇，他笑指演霸道總裁有點驚，惟在內地這類角色頗受歡迎，故樂意嘗試。

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