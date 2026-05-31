Ella陳嘉樺演唱會突淚崩 悲曝70歲父車禍腦出血喪失認知能力 揭50年前超狂往事

陳嘉樺（Ella）昨（30日）於青島舉辦「It's Me 艾拉主意」世界巡迴演唱會，在舞台上罕見地展現脆弱，數度哽咽落淚。她首次向公眾透露，這個五月對她來說充滿波折，70歲的父親在母親節前夕遭遇車禍，傷及頭部。Ella陳嘉樺眼眶泛紅地說：「他左邊的腦袋有一些出血，壓迫到他的認知還有語言。所以他可能也沒有辦法好好的跟我們說話，甚至有一點不知道發生什麼事情。」突如其來的消息，讓全場粉絲一片譁然，氣氛瞬間變得凝重。

陳嘉樺父親遇車禍腦出血

Ella陳嘉樺在演唱會透露，爸爸在母親節前一天駕駛電單車發生意外，雖然當下只是縫了4針的小車禍，但後續的腦部出血卻嚴重影響了語言與認知功能，至今仍無法與家人正常溝通。看著舞台上強忍情緒、穿著華麗演出服卻難掩憔悴的偶像，台下粉絲無不感到心疼。她坦言，由於巡演無法時刻陪伴在父親身邊，內心充滿了煎熬與無力感，但她更強調父親復健之路的關鍵，在於他自身的意志力，這也是她在舞台上懇求大家幫助的原因。

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陳嘉樺求粉絲萬人集氣鼓勵老父

Ella陳嘉樺在舞台上突然向全場上萬名觀眾請求，她希望大家能幫她錄下一句給爸爸的鼓勵。她淚光閃爍地說：「因為這件事情，他必須得自己努力。我們有再好的醫療設備，再好的復健設施，如果他不肯做，他是不會好的。」她深知，外界的支持與鼓勵，此刻對父親來說是至關重要的力量。她想用這段匯集萬人祝福的影片告訴父親，即使自己不在身邊，依然有這麼多人在為他加油，希望這份力量能點燃父親的求生意志。

陳嘉樺重提父親50年前斷手

Ella陳嘉樺也再次提起了粉絲們熟知的往事，來激勵與病魔對抗的父親：「爸爸，你50年前，你斷了一隻手，你沒有放棄過你的人生，所以這一次請你不要放棄！」接著，她帶領全場粉絲，齊聲向遠方的陳爸爸喊話：「陳爸加油！你要堅持下去！」隨即全場粉絲一起為陳爸集氣，齊說加油。Ella陳嘉樺承諾：「我回去會把這些影片拿給我爸看，因為這些東西對他而言真的有用。」事後，她也透過經紀公司感謝外界關心，並堅信父親「會好起來！他會堅持下去。」

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