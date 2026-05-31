Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農夫澳門騷只敢加8蚊當「過海費」 張繼聰加盟《人夫集團》拉高身價

影視圈
更新時間：19:46 2026-05-31 HKT
發佈時間：19:46 2026-05-31 HKT

農夫、Lolly Talk其中4位成員Yanny、Sinnie、阿妹、Elka（31日）出席財務公司宣傳活動，雖然活動期間下雨，農夫笑說不會加價。農夫近排頻頻開騷，剛舉行香港演唱會不久，7月就到澳門開騷，10月同張繼聰合作《人夫集團》舞台騷，最近又拍廣告，可說是豬籠入水。

農夫唔敢打搞古天樂、Twins

不過，C君笑指農夫演唱會票價比其他歌手便宜一半，澳門騷也只是加價8元，陸永稱做完香港演唱會才有信心加價，「加多過8蚊又唔好。」形容8元是過海費，至於是否加場就由主辦決定。問到屆時老闆古天樂可會再次撐場？陸永稱不要勞煩他走來走去，同時透露麥玲玲因事也不能做嘉賓。問可有邀請Twins？他們指不會主動問。另外，對於10月《人夫》騷，陸永表示最難是遷就張繼聰的檔期，指大家相識20幾年，「農夫一直係兩個人，𠵱家多加一個，好多嘢要再夾。」並稱有人加入農夫是好事，帶來新衝擊。問《人夫》騷可會加價？C君即笑張繼聰身價好高。

C君去旅行最憎做一件事

另外，蔡卓妍宣布婚訊不久就傳婚變，她好快否認並稱正度蜜月，好友C君稱不知婚變一事，直言不覺得意外，就算陸永傳婚變也不意外，「唔會問佢，每個人都有私人空間，佢都講咗去度蜜月。（叫她買手信？）唔會，我去旅行都唔會想有人叫我買手信。」

最Hit
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
4小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
7小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
01:03
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
突發
7小時前
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
21小時前
無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮
無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
青衣「鎅袋黨」疑專吼長者晨早出動 廿歲狂徒刀片推到最盡猛割 黑袋中門大開破口觸目驚心｜Juicy叮
青衣「鎅袋黨」疑專吼長者晨早出動 廿歲狂徒刀片推到最盡猛割 黑袋中門大開破口觸目驚心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
日本防衞大臣小泉進次郎。美聯社
香格里拉對話會︱解放軍代表質問日防衛大臣 「日本何時向亞洲受害國道歉？」
大國外交
6小時前
張達倫罕揭與黎芷珊「姊弟戀」9年情斷真相 妻兒移居澳洲陷抑鬱再受面癱折磨
張達倫罕揭與黎芷珊「姊弟戀」9年情斷真相 妻兒移居澳洲陷抑鬱再受面癱折磨
影視圈
7小時前
張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙
張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙
影視圈
21小時前