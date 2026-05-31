農夫澳門騷只敢加8蚊當「過海費」 張繼聰加盟《人夫集團》拉高身價

農夫、Lolly Talk其中4位成員Yanny、Sinnie、阿妹、Elka（31日）出席財務公司宣傳活動，雖然活動期間下雨，農夫笑說不會加價。農夫近排頻頻開騷，剛舉行香港演唱會不久，7月就到澳門開騷，10月同張繼聰合作《人夫集團》舞台騷，最近又拍廣告，可說是豬籠入水。

農夫唔敢打搞古天樂、Twins

不過，C君笑指農夫演唱會票價比其他歌手便宜一半，澳門騷也只是加價8元，陸永稱做完香港演唱會才有信心加價，「加多過8蚊又唔好。」形容8元是過海費，至於是否加場就由主辦決定。問到屆時老闆古天樂可會再次撐場？陸永稱不要勞煩他走來走去，同時透露麥玲玲因事也不能做嘉賓。問可有邀請Twins？他們指不會主動問。另外，對於10月《人夫》騷，陸永表示最難是遷就張繼聰的檔期，指大家相識20幾年，「農夫一直係兩個人，𠵱家多加一個，好多嘢要再夾。」並稱有人加入農夫是好事，帶來新衝擊。問《人夫》騷可會加價？C君即笑張繼聰身價好高。

C君去旅行最憎做一件事

另外，蔡卓妍宣布婚訊不久就傳婚變，她好快否認並稱正度蜜月，好友C君稱不知婚變一事，直言不覺得意外，就算陸永傳婚變也不意外，「唔會問佢，每個人都有私人空間，佢都講咗去度蜜月。（叫她買手信？）唔會，我去旅行都唔會想有人叫我買手信。」