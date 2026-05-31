許廷鏗「叫唔郁」欣宜打匹克球 期待對方復出 梁諾妍爆洪永城變「工人姐姐」

許廷鏗（Alfred）、黃德斌、梁諾妍、葛綽瑤（Yoyo）、王頌茵（Kathy仔）及張天穎等今日（31日）出席ViuTV節目《公司！我要打Pickleball》拍攝，於室內球場分成明星邀請隊及ViuTV隊進行比賽。

黃德斌認為匹克球難度不高

身穿綠色球衣的明星邀請隊由許廷鏗擔任隊長，與隊友受訪時被黃德斌大讚積極勤力約隊員練波，一向為運動健將、擅長打網球的德斌認為匹克球難度不高：「已經打咗半年多啲，但要多與對手練習不同組合同戰術組織。」許廷鏗今次擔任隊長，面對自己教練在對家做外援則要主動避開。早前Alfred傷患連連先後手腳受傷並生蛇，仍笑言：「匹克球能醫百病！」但最近懷疑自己生蛇後再感染流感病毒。談到好友欣宜，許廷鏗直言期待復出一日，笑指二人各自應該多推出歌曲，但未知對方亮相內地節目消息是否屬實：「期待緊，冇見佢蹤影喎。我哋見面好少講呢啲，多數講食咩講餐廳。我哋兩個都要出多啲新歌！」並指曾邀請欣宜一同打匹克球無奈「叫唔郁」，自己亦曾打算開球場：「我諗點都開診所先啦！」

梁諾妍為家傭離職好頭痛

梁諾妍近日勤力練波備戰節目化賽，但最頭痛則為家傭離職：「我老公變咗工人姐姐，一定做錯嘢啦，今朝出門前已經有！」透露洪永城近日需要肩負湊女重任，兩女起居飲食、上學、興趣班及買餸煮飯都一力承擔，梁諾妍雖然因此壓力甚大，但表示打匹克球抽擊一下有助發洩。

Yoyo被強尼打中眼眉

葛綽瑤與王頌茵代表藍色球衣的ViuTV隊，二人紛紛透露為打匹克球受不少皮肉之苦。入坑半年的Yoyo坦言一直驚波：「其實我啱玩閃避球多啲！」但仍打握每次拍節目的機會頂硬上，日前練波期間接連被擊中：「好多人都有打中我，強尼打中我眼眉，楊天宇仲打爆我個嘴！」Kathy仔入坑僅僅一個月，今日與男友黃奕晨同場卻非由他帶入坑，但實力則自己更佳：「梗係我勁過Dickson啦！」Kathy仔此前經常踢足球，更笑指令她試過不小心用腳接球，打波亦令自己滿身瘀傷，但暫時未有擊傷他人的能耐。Kathy仔坦言較喜歡踢足球，所屬的螢花女子隊在接下來世界盃期間亦會合體亮相節目：「球隊喺個心到，只要個心一日有螢花，螢花就依然存在。」Kathy仔透露將會加入劇組，但拍攝由六月延期至預計八月開鏡，但否認參演劇作為《悠長假期》；葛綽瑤則未有劇集工作，但預告將會出埠到炎熱地區拍攝有意義的節目，暫未能進一步透露詳情。