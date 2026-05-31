郭晉安豪言帶領隊友打遍大灣區 與圈中同好打網球健身兼行善｜名人雜誌
發佈時間：22:15 2026-05-31 HKT
郭晉安獲邀擔任中國香港藝人網球聯盟（A TEAM）會長一職，不時跟一眾會員參與不同慈善活動及比賽，他笑言叫仔仔要練波，希望有朝一日可以父子檔參與慈善比賽。身為秘書長及總教練的李思雅大爆郭晉安豪言帶領他們打遍大灣區。撰文：鄺芷瑩 攝影：羅安強
李思雅望透過網球拉近距離
中國香港藝人網球聯盟（A TEAM）由前香港女子網球冠軍李思雅（Cindy）、黃子恆、洪永城及鄭子誠共同創辦，更邀請郭晉安擔任會長。而A TEAM匯聚了一眾熱愛網球的影視界藝人及幕後人員，除了以借助網球運動增進藝人之間的友誼和健康之外，更透過跟外界作賽和交流，從而拉近藝人跟社會各階層的距離，希望可以利用網球運動作為橋樑，透過比賽及籌款活動去幫助一些有需要的組織及社羣，傳播互助互愛的信息，務求為社會岀一分力。熱愛打網球的Cindy，不時跟圈中藝人朋友切磋球技，有次跟黃子恆談及不如舉辦網球聯盟，後來聯絡身邊的朋友加入。黃子恆笑言當時找更多志同道合的朋友一齊做喜歡的事，可謂一呼百應。
郭晉安帶隊打網球比賽
對於邀請郭晉安擔任會長一職，身為A TEAM秘書長及總教練的Cindy，笑指對方當然是最佳人選，除了是3屆視帝，既擁有健康生活又熱愛打網球，由郭晉安成為會長後，更加確定是正確選擇。她說：「安哥真是經常帶領我們周圍去比賽，有好多次去大灣區比賽，他都會盡量抽時間同A TEAM一齊去。」
郭晉安做慈善是最大宗旨
講到擔任會長一職，郭晉安笑言自己沒太多責任，但只抱着一個宗旨，永遠不會忘記就是做慈善，亦是成立A TEAM的宗旨，自己把持住這個想法，若然用到他的地方也沒所謂。他笑說：「其實我是喜歡打網球，沒想過要做好多事！Cindy話：『你唔使做好多嘢㗎！到時出現就得啦！』。我覺得這一年來，他們做到好多事情，包括：申請慈善牌照，大家都有做慈善的理念，招攬會員都灌輸這個理念，我們沒有個人英雄主義在入面，所以好容易一呼百應。」
郭晉安多謝鄭嘉穎
在旁的Cindy笑言招攬有興趣的朋友加入A TEAM之任務，未需要郭晉安出手，又認為能夠一呼百應，最打得的骨幹成員黃子恆、洪永城及鄭子誠亦應記一功，指他們會幫忙教導會員，大家真心為該會付出，令一切 變得更順利。原來郭晉安對打網球產生興趣，緣於拍攝劇集《與敵同行》跟鄭嘉穎打網球，當時才正式學習，對方更介紹教練給他：「我知道自己需要一種運動，因為當時沒做運動，打網球好似較為容易，不需要一班人去玩，只需約對手便可。」
郭晉安期待父子檔上陣
雖然郭晉安忙於生意及幕前工作，但他笑言只要不需拍戲時，就有時間打波，畢竟拍戲時間長，令他以前好多運動都錯過，現在心態改變又多了時間，就算拍短片視頻也不需要太多時間，生意方面也是開會洽談而已。談到打網球，可會跟子女增進親子關係？郭晉安笑說：「兒子在英國讀書，我都有叫他練波，希望有朝一日我們可以父子檔去慈善比賽表演囉！」
郭晉安玩埋匹克球
A TEAM成員除了會相約打網球，最近亦經常打匹克球（Pickleball）。對於打網球與匹克球分別，郭晉安笑言覺得幾大分別，匹克球看似好容易，球拍和球的彈性好得意，有時好彈，但有時又不夠彈，跟網球不同。Cindy則認為捕捉準確擊球時間點是很重要，這個時間點同平時打網球有些分別，同埋網球拍是有穿線的，匹克球拍則沒有，所以中波的感覺會不同，要作出少少調整：「不過我覺得兩者運動相似的地方相對比較多，例如：手眼協調同樣重要，球場上用到的步法也很相似。」
李思雅致力推廣網球、匹克球
黃子恆表示懂得打網球，繼而打匹克球會更加得心應手。Cindy亦很認同，並表示A TEAM本身是網球聯盟，亦成立了「匹克球精英隊」，因為向來打網球的人去打匹克球會好易上手，現在成員有50多人，從中揀選精英成員加入「匹克球精英隊」接受培訓，準備代表A TEAM參加匹克球比賽。更透露A TEAM的網球練習1個月有3次，匹克球則有2次：「我們亦有安排義務教練去提供指導俾所有隊員，特別是初學者就更加需要有教練，這一年見到隊員們真是有好大進步，非常感謝我們的義務教練。」
黃子恆感激眾人出心又出力
A TEAM除了想做慈善之外，也想推廣網球及匹克球運動，香港網球總會亦幫忙不少，令他們有自己的基地，網球場方面可以定期預訂場地。黃子恆和洪永城同樣為A TEAM擔任副會長，黃子恆坦言跟對方無分彼此分擔工作，只是為A TEAM出心出力，誰有時間就做多一點。
洪永城成功傾贊助
一開始創辦A TEAM，Cindy已洽談了多個品牌贊助，分別有網球袋、太陽眼鏡、及網球等，更笑言只要入會已經有禮物收，其中洪永城夫婦最近跟運動品牌洽談成功，為該會贊助會員運動服裝，服裝上更印有A TEAM的Logo。至於匹克球贊助方面，她笑言已有教練、場地及球拍，感謝所有贊助商的支持。
李思雅讚郭晉安打匹克球有潛質
雖則郭晉安自認初學打匹克球，但對此運動也很喜歡。不過Cindy大讚郭晉安有潛質，4月到澳門出席匹克球活動，之前對方只學了2堂，在活動上仲教返參加人士，她說：「我欣賞他好認真對待工作，他接了工作不會求其，反而他會好認真去學習如何計分、規矩，學了幾堂真是似模似樣。」Cindy又指郭晉安近年做健身運動後，打網球的表現亦變好，但郭晉安坦言無論打網球或匹克球也好，首先要鍛鍊好身體，健身教練針對他每一part去操練，自己也希望玩之餘，能夠有進步。
郭晉安︰藝人團結做事最開心
A TEAM成立以來，一班成員不忘創會的宗旨，曾參與多個慈善活動及比賽，更到訪大灣區參加友誼比賽。Cindy大爆郭晉安講過會帶領他們打遍大灣區，郭晉安聞言搞笑謂：「那次我好似飲大兩杯！」問到是否帶領A TEAM打遍大灣區，郭晉安笑謂：「盡量啦！但我好欣賞藝人團結做一件事，我的年代好少，可能3分鐘熱度，做1、2年就無咗！」