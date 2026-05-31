郭晉安豪言帶領隊友打遍大灣區 與圈中同好打網球健身兼行善｜名人雜誌

郭晉安獲邀擔任中國香港藝人網球聯盟（ A TEAM ）會長一職，不時跟一眾會員參與不同慈善活動及比賽，他笑言叫仔仔要練波，希望有朝一日可以父子檔參與慈善比賽。身為秘書長及總教練的李思雅大爆郭晉安豪言帶領他們打遍大灣區。撰文：鄺芷瑩 攝影：羅安強

李思雅望透過網球拉近距離

中國香港藝人網球聯盟（ A TEAM ）由前香港女子網球冠軍李思雅（ Cindy ）、黃子恆、洪永城及鄭子誠共同創辦，更邀請郭晉安擔任會長。而 A TEAM 匯聚了一眾熱愛網球的影視界藝人及幕後人員，除了以借助網球運動增進藝人之間的友誼和健康之外，更透過跟外界作賽和交流，從而拉近藝人跟社會各階層的距離，希望可以利用網球運動作為橋樑，透過比賽及籌款活動去幫助一些有需要的組織及社羣，傳播互助互愛的信息，務求為社會岀一分力。熱愛打網球的 Cindy ，不時跟圈中藝人朋友切磋球技，有次跟黃子恆談及不如舉辦網球聯盟，後來聯絡身邊的朋友加入。黃子恆笑言當時找更多志同道合的朋友一齊做喜歡的事，可謂一呼百應。

（左起）A TEAM秘書長及總教練李思雅、會長郭晉安和副會長黃子恆，除了想集結圈中同好一起打波外，亦旨在透過慈善賽籌款行善。

他們早前曾到中山參加網球交流賽，展開「打遍大灣區」的大計。

A TEAM亦曾與愉景灣康樂會大搞匹克球友誼賽。

郭晉安帶隊打網球比賽

對於邀請郭晉安擔任會長一職，身為 A TEAM 秘書長及總教練的 Cindy ，笑指對方當然是最佳人選，除了是 3 屆視帝，既擁有健康生活又熱愛打網球，由郭晉安成為會長後，更加確定是正確選擇。她說：「安哥真是經常帶領我們周圍去比賽，有好多次去大灣區比賽，他都會盡量抽時間同 A TEAM 一齊去。」

郭晉安豪言帶領隊友打遍大灣區！

他們曾到惠州市比賽，眾人順道遊覽十分開心。

郭晉安做慈善是最大宗旨

講到擔任會長一職，郭晉安笑言自己沒太多責任，但只抱着一個宗旨，永遠不會忘記就是做慈善，亦是成立 A TEAM 的宗旨，自己把持住這個想法，若然用到他的地方也沒所謂。他笑說：「其實我是喜歡打網球，沒想過要做好多事！ Cindy 話：『你唔使做好多嘢㗎！到時出現就得啦！』。我覺得這一年來，他們做到好多事情，包括：申請慈善牌照，大家都有做慈善的理念，招攬會員都灌輸這個理念，我們沒有個人英雄主義在入面，所以好容易一呼百應。」

郭晉安同圈中人齊打網球、健身兼行善。

郭晉安多謝鄭嘉穎

在旁的 Cindy 笑言招攬有興趣的朋友加入 A TEAM 之任務，未需要郭晉安出手，又認為能夠一呼百應，最打得的骨幹成員黃子恆、洪永城及鄭子誠亦應記一功，指他們會幫忙教導會員，大家真心為該會付出，令一切 變得更順利。原來郭晉安對打網球產生興趣，緣於拍攝劇集《與敵同行》跟鄭嘉穎打網球，當時才正式學習，對方更介紹教練給他：「我知道自己需要一種運動，因為當時沒做運動，打網球好似較為容易，不需要一班人去玩，只需約對手便可。」

郭晉安在鄭嘉穎引領下開始迷上網球，現在更玩埋匹克球。

郭晉安期待父子檔上陣

雖然郭晉安忙於生意及幕前工作，但他笑言只要不需拍戲時，就有時間打波，畢竟拍戲時間長，令他以前好多運動都錯過，現在心態改變又多了時間，就算拍短片視頻也不需要太多時間，生意方面也是開會洽談而已。談到打網球，可會跟子女增進親子關係？郭晉安笑說：「兒子在英國讀書，我都有叫他練波，希望有朝一日我們可以父子檔去慈善比賽表演囉！」

郭晉安笑說：「兒子在英國讀書，有叫他練波，望有朝一日可以父子檔去慈善比賽表演！」

郭晉安玩埋匹克球

A TEAM 成員除了會相約打網球，最近亦經常打匹克球（ Pickleball ）。對於打網球與匹克球分別，郭晉安笑言覺得幾大分別，匹克球看似好容易，球拍和球的彈性好得意，有時好彈，但有時又不夠彈，跟網球不同。 Cindy 則認為捕捉準確擊球時間點是很重要，這個時間點同平時打網球有些分別，同埋網球拍是有穿線的，匹克球拍則沒有，所以中波的感覺會不同，要作出少少調整：「不過我覺得兩者運動相似的地方相對比較多，例如：手眼協調同樣重要，球場上用到的步法也很相似。」

郭晉安擅長打網球，而家玩埋匹克球。

李思雅致力推廣網球、匹克球

黃子恆表示懂得打網球，繼而打匹克球會更加得心應手。 Cindy 亦很認同，並表示 A TEAM 本身是網球聯盟，亦成立了「匹克球精英隊」，因為向來打網球的人去打匹克球會好易上手，現在成員有 50 多人，從中揀選精英成員加入「匹克球精英隊」接受培訓，準備代表 A TEAM 參加匹克球比賽。更透露 A TEAM 的網球練習 1 個月有 3 次，匹克球則有 2 次：「我們亦有安排義務教練去提供指導俾所有隊員，特別是初學者就更加需要有教練，這一年見到隊員們真是有好大進步，非常感謝我們的義務教練。」

身為前香港女子網球冠軍的Cindy亦在A TEAM擔任總教練。

李思雅稱，A TEAM本身是網球聯盟，亦成立了「匹克球精英隊」。

黃子恆感激眾人出心又出力

A TEAM 除了想做慈善之外，也想推廣網球及匹克球運動，香港網球總會亦幫忙不少，令他們有自己的基地，網球場方面可以定期預訂場地。黃子恆和洪永城同樣為 A TEAM 擔任副會長，黃子恆坦言跟對方無分彼此分擔工作，只是為 A TEAM 出心出力，誰有時間就做多一點。

黃子恆指出識得打網球，學打匹克球亦更得心應手。

孔德賢和鄧智堅這天亦有來打匹克球。

黃德斌亦是A TEAM活躍會員。

洪永城成功傾贊助

一開始創辦 A TEAM ， Cindy 已洽談了多個品牌贊助，分別有網球袋、太陽眼鏡、及網球等，更笑言只要入會已經有禮物收，其中洪永城夫婦最近跟運動品牌洽談成功，為該會贊助會員運動服裝，服裝上更印有 A TEAM 的 Logo 。至於匹克球贊助方面，她笑言已有教練、場地及球拍，感謝所有贊助商的支持。

洪永城成功傾贊助！

A TEAM亦特選了一批精英會員組成「匹克球精英隊」，準備參加比賽。

李思雅讚郭晉安打匹克球有潛質

雖則郭晉安自認初學打匹克球，但對此運動也很喜歡。不過 Cindy 大讚郭晉安有潛質， 4 月到澳門出席匹克球活動，之前對方只學了 2 堂，在活動上仲教返參加人士，她說：「我欣賞他好認真對待工作，他接了工作不會求其，反而他會好認真去學習如何計分、規矩，學了幾堂真是似模似樣。」 Cindy 又指郭晉安近年做健身運動後，打網球的表現亦變好，但郭晉安坦言無論打網球或匹克球也好，首先要鍛鍊好身體，健身教練針對他每一 part 去操練，自己也希望玩之餘，能夠有進步。

李思雅對郭晉安對運動的態度讚不絕口。

郭晉安︰藝人團結做事最開心

A TEAM 成立以來，一班成員不忘創會的宗旨，曾參與多個慈善活動及比賽，更到訪大灣區參加友誼比賽。 Cindy 大爆郭晉安講過會帶領他們打遍大灣區，郭晉安聞言搞笑謂：「那次我好似飲大兩杯！」問到是否帶領 A TEAM 打遍大灣區，郭晉安笑謂：「盡量啦！但我好欣賞藝人團結做一件事，我的年代好少，可能 3 分鐘熱度，做 1 、 2 年就無咗！」

郭晉安認為A TEAM成立，藝人團結做事令他最開心。