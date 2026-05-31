王菲現身謝霆鋒鳥巢演唱會低調支持 縮友身後躲包廂甜笑影片瘋傳「一細節」顯隨性

謝霆鋒自去年4月起展開《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》世界巡迴演唱會，昨日（30日）唱到北京國家體育場（鳥巢），舉行一連兩日的盛大演出。現場不僅座無虛席，氣氛熾熱，更有網民在觀眾席捕獲天后女友的身影，王菲低調現身力撐謝霆鋒，掀起網民熱議。

王菲化身頭號粉絲狀態絕佳

謝霆鋒的北京演唱會最大的驚喜，莫過於王菲驚喜現身。據現場網民拍攝的影片，王菲打扮隨性低調，紮起頭髮，身穿簡約的白色V領上衣搭配寬鬆牛仔褲，肩背一個軍綠色帆布袋，戴著黑色口罩，在工作人員的護送下穿過會場通道。雖然想保持低調，但王菲見到鏡頭時，仍親切地揮手致意，心情顯得相當不錯。

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王菲進入觀眾席後，一度縮在友人身後，直到謝霆鋒演出期間，王菲才坐到包廂位置，全程化身男友的頭號粉絲。王菲專注地欣賞演出，時而跟著節奏拍手，時而展露甜美笑容，被謝霆鋒的演出深深吸引，興奮時更不禁開懷大笑，完全沉浸在音樂之中，少女感十足，展現輕鬆自在的狀態。

謝霆鋒白衣造型燃爆舞台

謝霆鋒時隔多年重返北京舉行個人大型演唱會，吸引數萬名歌迷到場支持。演唱會以「進化」為主題，舞台設計充滿未來感，場面震撼。謝霆鋒身穿印有「Evolution」字樣的白色T恤，狀態大勇，一連帶來多首經典金曲與新作，展現其搖滾魅力，讓現場氣氛持續高漲。從影片中可見，舞台上紙屑紛飛，謝霆鋒投入演唱，歌聲充滿力量。

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