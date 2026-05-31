陳司翰驚爆秘婚 疫情期間一切從簡榮升人夫 公園行禮戲言「慳返筆」 現轉行錄有聲書

陳慧琳（Kelly）胞弟陳司翰（Victor）在2001年挾「Kelly弟弟」之名出道，可惜這光環不單無助星途，神隱多年的陳司翰日前罕有現身為劉威煌、梁浩賢和甘永傑主持的YouTube訪談節目「浪談老事 Long Time No See」做嘉賓，他明言做陳慧琳細佬壓力大，有如無間地獄。

陳司翰在covid期間已經低調結婚

陳司翰當年入行戀事比事業更為精彩，他曾與大馬拿督千金、前港姐莊思明拍拖，除了多番離離合合兼被指出軌外，陳司翰在2014年曾被到在街頭疑對莊思明動粗，莊思明曾貼大腿瘀青照哭訴被打，一度惹家暴傳言。事隔多年，陳司翰罕談感情狀況，原來在covid期間，陳司翰已經低調結婚。

相關閱讀：陳司翰神隱多年發福罕現身 怨做陳慧琳細佬如無間地獄 曾與莊思明拍拖惹家暴疑雲

陳司翰的感情生活比演藝事業精彩，與莊思明拍拖五年「三離三合」二人交往期間，陳司翰多次被拍到出入夜店、瞞著女方與其他女性約會，雖然兩人頻頻在媒體前宣告分手，但不久後又私下復合，2014年，陳司翰被傳媒拍到疑似在街頭對莊思明動粗，隨後莊思明在微博上載自己大腿出現大片嚴重瘀青的照片並寫下哭訴字句，引發公眾強烈質疑男方家暴，事件鬧大後，莊思明主動出面護航，澄清瘀傷是拍戲時受傷所致，並與陳司翰一同否認家暴傳聞，兩人分分合合糾纏到2016年，「明翰戀」才正式徹底成為過去式。今次陳司翰在訪問上罕談感情狀況，他說：「非常之平淡、平穩。我有個太太啦，喺度就畀個credit佢啦，都照顧咗我咁耐啦，互相照顧啦。我哋喺Covid嘅時候就拉埋，但係因為Covid，就喺公園搞咗個禮，好細嘅，大家簽咗就算，其實好簡單，近乎冇只係着咗套禮服，咁我慳返筆。」不過陳司翰未有透露太太的身份。

陳司翰離開香港後曾先後到台灣及內地發展：「我喺內地拍咗10幾年，有一天我發覺喺劇組裡面，原來我係最老嗰個，變咗我覺得影響咗下一代，佢哋覺得我經驗老到，試過導演問返我同攝影師點樣拍，好似一個人做5、6個人嘅嘢，所以我覺得自己冇做導演嘅魄力。」陳司翰還稱片酬只係普通：「我覺得我係傾咗一個比較低嘅價錢，跟住介紹我嘅人就打畀我，話個製片係佢引薦我，叫我識做，我都已經撳咗，佢哋已經袋咗咗，我仲要孝敬佢，如果我唔孝敬佢，真係要長住恐怖旅館，所以咪要再咁做。」對於當年在娛樂圈的痛苦經歷，陳司翰被問假如有機會會怎樣選擇，他不諱言希望從來一次：「做嗰陣係痛苦，但係做完出嚟大家拎出嚟講係一齊笑，係一個回憶。」現在陳司翰將興趣轉向了文學，甚至開始錄製有聲書，親自朗讀文學作品：「我而家生活好規律，本來我都想讀多啲書，但係因為喉嚨問題，唔可以讀太耐。」

相關閱讀：陳慧琳胞弟陳司翰未能爆紅網民戥唔抵 出道多機會曾戀富貴女星被指動粗