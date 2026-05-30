《九品芝麻官》李公公劉洵辭世享年87歲 羅家英發長文哀悼曝光晚年身體狀況

京劇兼粵劇名宿劉洵曾參演《九品芝麻官》、《笑傲江湖》等多部經典電影，今晨（30日）傳出離世消息，享年87歲。羅家英今日凌晨在微博發文，透露劉洵於昨日晚與世長辭：「今日下午六時。我的師兄劉洵先生離世了，屬兔，今年87歲了。」

劉洵晚年心繫傳承

羅家英在悼念長文中回憶，兩人於1980年結緣，後來與尤聲普、李奇峰等跟隨劉洵學藝。羅家英大讚劉洵不但學識淵博、教學方法純正，更能親自擔任導演排戲。眾多粵劇名伶如陳好逑、李龍、尹飛燕等人都曾受其指導。羅家英更感性坦言，自己後半生的藝術造詣能夠「脫胎換骨」，全仰賴劉洵的啟發與栽培。

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羅家英抱憾未能聚首

劉洵近年逐漸淡出大銀幕，將畢生精力奉獻給戲曲教育。據羅家英透露劉洵近十年間身體狀況大不如前：「這十年他身體不太好，是慢慢衰老現象。」面對亦師亦友的劉洵離世，羅家英在文末難掩不捨之情：「永遠懷念他，劉老師，我很難過，還想著與你飲茶，吃飯，可惜，老天不給我機會，你一路走好，早登仙界。」羅家英又在IG發文：「雲山蒼蒼，江水泱泱，先生之風，山高水長。[合十]劉洵先生一路走好[合十][合十][合十]」。

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劉洵演藝學院任教

劉洵是香港電影黃金時代不可或缺的「金牌配角」，於1939年在北京出世，從小學習京劇，師承京劇名家李萬春、李少春。劉洵1958年於中國戲曲學校畢業後，到中國京劇院做演員，80年代隨京劇團來港演出，之後定居香港，多年來投身為粵劇指導，生前在香港演藝學院擔任中國戲曲課程統籌及藝術指導，培育戲曲與表演人才，劉洵於2021年獲香港演藝學院頒發榮譽院士銜。

劉洵有「千面如來」之稱

劉洵於1980年代獲導演徐克邀請，在電影《刀馬旦》中擔任戲曲指導，而踏入影壇。其後，劉洵接連演出多部膾炙人口的經典作品，包括入圍香港電影金像獎「最佳男配角」的《笑傲江湖》中陰險狠毒的東廠太監「古公公」、《九品芝麻官》裡，跟周星馳在公堂上對罵的太監「李蓮英」、《新龍門客棧》的賈廷等。劉洵多年來演出作品近百部，在《黃飛鴻3：獅王爭霸》、《倩女幽魂III：道道道》等電影中，以亦正亦邪的演技，將角色演繹得入木三分，因而有「千面如來」之稱。

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