TVB年中節目巡禮2026丨陳自瑤中門大開溢仙氣  港姐亞軍低胸透視  高海寧「影後」春光無限

《2026 TVB年中節目巡禮》今日（29日）盛大舉行，一眾藝人傾巢而出，為下半年的重頭劇集和綜藝節目造勢。現場星光熠熠，過百位藝人盛裝出席，紅地氈上更是女星們爭妍鬥麗的戰場。當中，被譽為「最索人妻」的陳自瑤（Yoyo）再次以無懈可擊的狀態成為全場焦點，而陳楨怡、俞可程、葉蒨文和高海寧等花旦亦各自施展渾身解數，鬥靚鬥性感，為盛會添上迷人色彩。

陳自瑤顏值巔峰呈現仙氣性感

陳自瑤每次踏上紅地氈都未曾讓粉絲失望，今次亦不例外。Yoyo的顏值與狀態正值巔峰，化上精緻無瑕的妝容，配上一頭柔順的長髮，顯得明艷照人。她身穿一襲湖水藍色的掛頸式晚裝長裙，設計極盡巧思與性感。裙子上半身在胸前和腰間都有巧妙的鏤空剪裁，形成「中門大開」的視覺效果，完美地勾勒出她纖細的腰肢和豐滿的上圍，將其S形迷人曲線展露無遺。整條裙子採用了飄逸的百褶設計，Yoyo在鏡頭前輕輕搖曳裙襬，仙氣與性感兼備，瞬間成為全場的目光焦點，性感魅力冠絕全場。

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陳楨怡又低胸又透視

除了陳自瑤，其他花旦亦悉心打扮，讓現場鎂光燈閃個不停。陳楨怡以一身時尚感十足的啡色透視長裙亮相，裙子的上半身設計簡潔，腰間的透視薄紗布料，若隱若現地展示出她的纖腰，加上高衩設計，一雙修長美腿在行走間盡顯，整體造型極具現代感和誘人魅力。

俞可程葉蒨文極性感

至於俞可程則選擇了一襲經典的黑色低胸晚裝，心形的領口設計大方展示其傲人上圍，顯得高貴而性感，配搭一頭亮麗的紅棕色長髮，散發出成熟嫵媚的氣質。另外，葉蒨文同樣以一襲深藍色的低胸吊帶長裙迎戰，胸前的抓皺設計將她的豐滿身材表露無遺，盡顯其玲瓏浮凸的曲線，散發出健康性感之美。而高海寧則以一套純白色掛頸露背長裙示人，正面看來高貴典雅，但一轉身即展現出光滑白皙的美背，設計簡約而不失性感，完美演繹了何謂「高級的性感」。

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