TVB年中節目巡禮2026丨小生花旦大執位？張曦雯羅子溢榮登劇后劇帝 8大重頭劇名單曝光

《2026 TVB年中節目巡禮》今日（29日）在灣仔會展舉行，過百藝人盛裝出席，包括陳豪、馬國明、高海寧、陳展鵬、張振朗、林夏薇、龔嘉欣、陳煒、張曦雯、陳瀅、周嘉洛、俞可程、何沛珈、羅子溢、陳自瑤等等。節目巡禮由一眾藝員推介下半年度節目內容並呈獻精彩節目介紹影片，當中包括：翡翠台「王牌劇集」及「最強綜藝」、「無綫新聞台」、「明珠台」、「TVB Plus」 及「myTV SUPER」等，還有新項目Artist Creator Network 「TVB藝人 創作者網絡」，由藝人透過個人社交平台介紹及宣傳產品，利用他們的親和力及影響力，為客戶提供更全面及更高效益的廣告宣傳。

張曦雯羅子溢以3劇成為劇帝劇后

今次翡翠台「王牌劇集」下半年暫定有8部劇推出，包括《玫瑰戰爭》、《模仿人生》、《枱底人生》、《模範律師團》、《飛常日誌II》、《警是個大佬》、《璀璨之城》和《驅魔速遞》，張曦雯和羅子溢均以3劇成為劇帝劇后，視帝陳豪只有一劇《玫瑰戰爭》，不過就罕有地與龔嘉欣合作綜藝節目《美食強人》，以美食企業強人身份發掘大灣區最強代表美食。最強綜藝方面，除了《美食強人》外，還包括：《夫妻肺片》、《玄戰》、《江湖第二季》、《弊傢伙! 有嘢唔見咗 Something 's Missing》、《女神配對計劃2》和《走過歷史大地》。無綫新聞專業團隊更會推出新節目《無窮之路VI》及《醫生，你有病？》。

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