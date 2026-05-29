TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影

《2026 TVB年中節目巡禮》今日（29日）在灣仔會展舉行，過百藝人盛裝出席，包括陳豪、馬國明、高海寧、陳展鵬、張振朗、林夏薇、龔嘉欣、陳煒、張曦雯、陳瀅、周嘉洛、俞可程、何沛珈、羅子溢、陳自瑤等等，目巡禮由一眾藝員推介下半年度節目內容並呈獻精彩節目介紹影片。

陳豪一劇在手未有影響地位

今次翡翠台「王牌劇集」下半年暫定有8部劇推出，包括《玫瑰戰爭》、《模仿人生》、《枱底人生》、《模範律師團》、《飛常日誌II》、《警是個大佬》、《璀璨之城》和《驅魔速遞》，張曦雯和羅子溢均以3劇成為劇帝劇后。陳豪雖然下半年只有《玫瑰戰爭》在手，卻未有影響他在TVB的地位，在大合照中依然被安排企正第一行C位，在TVB中的地位穩如泰山。

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龔嘉欣高海寧被受重視

而在陳豪的旁邊，就有馬國門和陳展鵬兩位視帝，花旦方面，早前因久未有劇在手、其未來惹起揣測的視后龔嘉欣，就企在陳展鵬側跟；高海寧就站在馬國明的旁邊，彰顯公司的地位。在龔嘉欣的側跟，分別是譚俊彥、林夏薇、蕭正楠、陳煒、洪永城、黃翠如、陳曉華；高海寧的旁邊的順序則為張振朗、張曦雯、羅子溢、劉穎鏇、周嘉洛、姚子羚和劉佩玥。而站在後排的，就有Bob林盛斌、車婉婉、曹永廉、江美儀、姜大衛等等。而「最索人妻」陳自瑤，就未有出現於大合照中的當眼位置。

陳豪無人能代

大合照的企位安排，是每年的節目巡禮焦點，反映他們於公司的地位。陳豪一直被封為「最貴視帝」，而且又貴為「廣告一哥」，一向深得粉絲和廣告客戶喜愛，陳豪已連續數年被安排企在最當眼的第一行C位，反映他在TVB的地位仍然無人能代。

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