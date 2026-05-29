TVB年中節目巡禮2026丨俞可程《魔音女團》12強止步認失望 何沛珈抗拒大隻男有壓逼感

《2026 TVB年中節目巡禮》今日（29日）在灣仔會展舉行，今次翡翠台「王牌劇集」下半年暫定有8部劇推出，包括《玫瑰戰爭》、《模仿人生》、《枱底人生》、《模範律師團》、《飛常日誌II》、《警是個大佬》、《璀璨之城》和《驅魔速遞》，張曦雯和羅子溢均以3劇成為劇帝劇后。

何沛珈俞可程甜美現身氣氛升溫

由「金牌媒人」林盛斌擔任主持的TVB真人騷戀綜《女神配對計劃2》載譽歸來，今季同樣有五位女神級藝人公開招募理想對象，分別是郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）和何沛珈（Roxanne），再加上近期掀起城中熱話的《魔音女團》16位練習生擔任表演嘉賓，在現場又跳又唱，全場氣氛迅速升溫。

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俞可程未能成功入圍加入女團有少少失望

俞可程和何沛珈今日（29日）出席《2026年TVB年中節目巡禮》，對於在節目《魔音女團》12強止步，未能成功入圍加入女團。俞可程坦言有少少失望，不過16位參加的女生好努力，大家已盡力做好，惟有下次努力。談到可會復活加入另一女團，她笑言有待節目安排，但外間好多傳聞，自己不知真偽，希望公司可以考慮，雖則自己也有打聽，但未有答案，她說：「16個女仔練咗咁耐，好努力進步，如果有第二個女團會好開心。」當笑指俞可程還有參與另一節目《女神配對計劃2》，她笑言可以揀男生，不過有份參與該節目的何沛珈，則謂不想只是揀男生，大家要有互動。

何沛珈對大隻男感覺有壓迫感

兩人更自爆該節目進行「求愛勇者」面試時有去偷睇，亦有留意只有19歲的「求愛勇士」蔡楠將TVB高層樂易玲（樂小姐）視為「心目中的女神」。談到可會接受姊弟戀，何沛珈坦言跟對方年紀相差十年，有三個generation gap。俞可程則謂前度男友年紀大過自己，亦偏向被照顧，所以喜歡較大年紀的男生。提到「求愛勇士」有大隻型男，何沛珈表示身形大隻，感覺有壓迫感，不過她和俞可程均表示有留意到其中一、兩位「求愛者」不錯，可以了解更多。俞可程笑指參加「求愛勇者」還未截止，所以尚可以選擇。

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