沈卓盈驚患急性肺炎急性腸胃炎 大病初癒為愛子開「警察」派對 5歲Jayden畀女攬阿媽呷醋

前TVB小花沈卓盈（Jessie），自2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin拉埋天窗，並於2021年誕下寶貝仔Jayden後，便大幅減產，專心相夫教子，做幸福少奶奶。沈卓盈經常在社交平台分享闊太生活，但上個月初，她迎來44歲生日，原本生日慶祝活動一浪接一浪，但沈卓盈卻經歷了一場可怕的「雙重急病」煎熬。她日前在社交平台發長文透露，自己早前同時患上急性肺炎和急性腸胃炎，病情嚴重到令她大感吃不消。她形容那種氣管敏感咳到無法呼吸、吃藥吃到偷偷落淚，甚至肚瀉到全身乏力，連拿杯水都感到困難的狀態，簡直是「死去活來，地獄又折返人間」。這次病痛的折磨，讓她深深體會到「原來沒有健康，我們什麼都不是」，明白只有擁有強壯的身體，才能好好照顧自己和最愛的家人。

沈卓盈湊仔辛苦導致焦慮

沈卓盈在痊癒後，重新審視自己作為母親的心理狀態與辛勞。她在帖文中坦言，婚後將全副精神放在家庭和兒子身上，但在剛開始「湊仔」的那幾年，其實每天都處於高度緊繃的狀態。因為深怕自己有哪一點做得不夠好，她常常會陷入自我懷疑，甚至出現提早焦慮和精神內耗的情況，這些負面情緒也會間歇性地發作，令她身心俱疲。不過，隨著寶貝仔Jayden逐漸長大，沈卓盈也慢慢學會調節自己的內在步伐，學懂放手與放鬆。她期許自己未來能「活得自由鬆弛點」，一步一步實現理想的生活狀態，將焦點放回自我成長與內在豐富上。她更時刻提醒自己要保持健康、保持微笑及知足感恩。

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沈卓盈為子舉辦「警察主題」生日會

近日沈卓盈為囝囝Jayden舉辦了「警察主題」的生日派對。從派對的佈置到細節都充滿心思，現場不僅有各式各樣的警車模型、氣球裝飾，更讓壽星仔Jayden穿上一身迷你警察制服。Jayden在派對上表現得相當興奮，穿梭於各個打卡位之間，成為全場的焦點，沈卓盈看著兒子的快樂身影，早前生病的陰霾相信亦一掃而空，一家三口溫馨切蛋糕的畫面，更是幸福滿瀉。

沈卓盈囝囝遺傳媽媽優良基因

沈卓盈囝囝Jayden，遺傳了媽媽優良基因，五官標緻、眼仔睩睩，小小年紀已經相當靚仔，更迷倒了同場的一眾小女孩，期間更出現了極度搞笑又可愛的一幕，Jayden被兩位小女孩「前後夾擊」，熱情擁抱。此時沈卓盈竟然醋意大發，抱起囝囝外，又母子親密咀嘴，畫面溫馨治癒。

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