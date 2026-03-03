元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛

前TVB花旦沈卓盈自2019年與富商杜灝標（Calvin）結婚後，生活幸福美滿，並育有一子。她亦不時在IG分享生活點滴，大方展示闊太的優雅日常。今日（3日）是元宵節，沈卓盈向粉絲送上祝福，並上傳了數張在家中拍攝的應節美照，並寫道：「祝大家元宵節快樂，年年事事順」，並加上了 #元宵佳節 和 #團團圓圓 的標籤，充滿節日氣氛。

沈卓盈「下身真空」性感又迷人

照片中，沈卓盈身穿一件鮮紅色的寬鬆長版針織外套，內搭金色項鍊，顯得喜氣洋洋。她以「下衣失蹤」的造型亮相，跪坐在年花前，騷出一雙修長白滑的美腿，營造出「下身真空」的視覺效果，性感又迷人，吸引了不少網民的目光。

沈卓盈嫁入豪門生活無憂

自從嫁入豪門後，沈卓盈便淡出幕前，專心相夫教子，過著無憂無慮的少奶奶生活。據悉，她的丈夫杜灝標（Calvin）是一位富商，經營家族內衣生意，業務遍及歐美多地，家底相當豐厚。兩人婚後居於價值過億的獨立屋，生活富貴。

而從她分享的照片背景所見，正是其豪宅的角落。該角落佈置得充滿節日氣氛，巨型的年花擺設相當搶鏡，旁邊還有應節的公仔與裝飾，加上柔和的自然光線，顯得溫馨雅緻，足見她對生活充滿儀式感。雖然已為人母，但沈卓盈樣貌身材依然保養得宜，每次現身都令人驚艷。這組照片再次證明了她即使婚後淡出，魅力依然不減，輕鬆成為網民焦點。

