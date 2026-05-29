TVB年中節目巡禮2026丨周嘉洛、陳瀅同場零距離密斟 男方護花扶落樓梯甜到漏關係撲朔迷離

《2026 TVB年中節目巡禮》今日（29日）在灣仔會展舉行，星光熠熠。活動尾聲，一眾藝人在台上拍攝大合照，龔嘉欣、陳展鵬、陳豪、馬國明和高海寧獲安排企正中間位置，盡顯一線地位。不過，全場最具話題性的焦點，卻落在早前傳出分手的周嘉洛與陳瀅身上。兩人在台上不僅未見絲毫尷尬，反而全程有講有笑，更被捕捉到頻頻主動挨近聊天，態度親暱自然。活動結束時，周嘉洛更盡顯紳士風度，小心翼翼地扶著陳瀅行落樓梯。但大會公關事後向傳媒表示，陳瀅的經理人找不到陳瀅，最終未有接受訪問便悄悄離場，令事件更添戲劇性。

周嘉洛稱未有事業怕辜負女方

周嘉洛、與吳偉豪和樊亦敏上台公布《愛·回家之開心速遞》即將劃上句號，宣布將開拍堡新處境劇，問周嘉洛是否有份拍攝新處境劇？他表示未接到通知，稱《愛·回家》結局的劇本也未出，也未知最後一集幾時拍，他表示對《愛回家》即將完結感不捨，指這個家是一個安樂窩，令他安心和穩定，但世事都是有始有終，會珍惜最後一集，問他之後想開處境劇還是正劇？他表示都是為公司效力，各有各好，又說知道自己近來出鏡率高，擔心觀眾會看厭，故盡量減少玩社交平台曝光。他和江美儀等主持的節目《試真D》反應不錯，問可會開第二季，周嘉洛表示從江美儀口中得知有機會開拍，但不知自己是否有份，也不敢多問。而他與陳曉華在台上介紹新劇《驅魔速遞》，螢光幕上只有一張宣傳海報，周嘉洛笑謂這劇最初10劃未有一撇，現在應有四、五撇，但只知將會開拍，但很多事都未落實，他笑謂抱著見步行步的冒險精神，享受目前工作，相信自己今年會好。另外，好友馬貫東媽咪捲入李家鼎一家的爭產風波，當他得悉馬貫東媽咪是鼎爺女友顯得愕然，他表示自己剛從馬來西亞回來不清楚，何況這是人家的私事，他跟馬貫東也只談工作，少提私生活，最多會提到他的寵物美容，讚他做事認真、溫柔，是可將貓、狗付托給他，所以有好女仔也會介紹給對方，問到為何不先介紹女生給自己？他笑說：「我想有好事業先，擔心會負咗個女仔。」

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周嘉洛將陳瀅降級變朋友

這次在節目巡禮上的親密互動，之所以備受關注，全因受到TVB力捧的周嘉洛與陳瀅，傳出發展「姊弟戀」多時，但今年初，陳瀅被發現與另一位緋聞男友Howie在社交平台上以「老公、老婆」相稱，更一同親密欣賞BLACKPINK演唱會。面對情變傳聞，周嘉洛早前無奈將陳瀅降級為「少見的朋友」，更對外宣稱自己「已四年沒有拍拖」，被外界視為間接承認這段「姐弟戀」已經畫上句號。

傳周嘉洛曾到陳瀅香閨二人世界

回顧兩人的這段情史，緣於合作古裝喜劇《痞子殿下》。當時兩人在劇中火花四濺、戲假情真，其後再合作續集《痞子無間道》令感情進一步昇華。周嘉洛更曾被拍到駕車直駛入陳瀅位於佐敦的豪宅，共享二人世界。事後周嘉洛雖坦承常到女方家中作客，更大讚陳瀅廚藝，但為保護愛苗，雙方始終以「好朋友」作為擋箭牌，而陳瀅亦曾公開大讚男方的喜劇才華，甜蜜互動羨煞旁人。現時二人在節目巡禮的親暱舉動，再次令網民揣測這對緋聞男女的真正關係。

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