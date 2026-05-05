周嘉洛四年情玩完 《東周刊》獨家爆陳瀅與新歡Howie互稱「老公老婆」 失戀孤單食快餐

近年備受無綫（TVB）力捧、上位神速的周嘉洛，事業得意，但愛情路上似乎觸礁。他與緋聞女友陳瀅因合作《痞子殿下》而傳出的四年「姐弟戀」，最新一期《東周刊》獨家爆二人已正式分手。女方今年初被發現與另一位緋聞男友Howie在社交平台上以「老公、老婆」相稱，更一同欣賞BLACKPINK演唱會，表現親暱。面對戀情告急，周嘉洛無奈將陳瀅的關係降級為「少見的朋友」，間接承認分手。失戀後的他似乎未走出陰霾，日前出席宣傳活動時，雖在人前笑臉迎人，但活動結束後即回復愁容。昔日被拍到潛入女方香閨共享住家飯，如今卻被目擊孤身一人購買快餐，獨自返回家中，神情落寞，對比強烈。

周嘉洛與陳瀅戲假情真

現年30歲的周嘉洛，自2015年藝訓班畢業後，憑藉《愛•回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，短短七年便晉升為《痞子殿下》的男主角，星途璀璨。他與比自己大6歲的陳瀅，正是在拍攝《痞子》期間戲假情真。兩人隨後合作續集《痞子無間道》，感情再一步昇華，周嘉洛更被本刊獨家拍到駕車進入陳瀅的佐敦豪宅，共享二人世界。事後他雖坦承常到訪對方家中吃飯，並大讚其廚藝，但為保護愛苗，始終以「好好朋友」來定義彼此關係。陳瀅也曾公開表示欣賞周嘉洛的喜劇才華，令這段戀情更添幾分甜蜜。

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周嘉洛與陳瀅再見亦是朋友

然而，正當外界看好這對螢幕情侶時，陳瀅身邊的另一位男士Howie卻「後勁凌厲」。面對記者追問，周嘉洛坦言認識Howie，但表示陳瀅的感情狀況與自己無關，並強調自己目前單身，會暫時將感情事放下，專注事業。儘管戀情未能開花結果，兩人依然維持著朋友關係。上月底，周嘉洛便親身到澳門支持陳瀅的音樂會，並大方稱讚其演出精彩。經歷情傷後，周嘉洛似乎更專注於工作，但他也在訪問中透露，人越大越難開始一段感情，需要考慮的因素太多。看來這位備受矚目的新晉小生，仍需一些時間來走出失戀的陰霾。

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