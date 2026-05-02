周嘉洛爆紅囂張當眾鬧幕後同事 驚覺過份急做一事求原諒 曾被定型問題學生要讀特殊學校

30歲的TVB當家小生周嘉洛，正迎來他演藝生涯的又一個高峰。近期無論是熱播劇集《正義女神》，還是輕鬆有趣的資訊飲食節目《試真D》，觀眾幾乎整晚都能看到他的身影，曝光率一時無兩。本來許多觀眾對他的印象，仍是那個在處境劇《愛·回家之開心速遞》中，傻氣搞笑又帶點懦弱的「金城安」。這個角色讓他成功入屋，成為家喻戶曉的開心果。然而，在《正義女神》中，周嘉洛卻帶來了顛覆性的演出。他飾演的「鄭官」冷靜、內斂，與「金城安」的形象形成極端反差。這次成功的轉型，讓不少觀眾對他的演技刮目相看，再次將他人氣推向高點。

周嘉洛鬧幕後人員三度道歉求原諒

周嘉洛入行11年，他先後以24歲和27歲之齡，破紀錄地奪得TVB「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」兩大獎項，成為史上最年輕的雙料得主。這份榮耀對許多演員而言是夢寐以求的肯定，但對當時的周嘉洛來說，卻是一份難以承受的重擔。他近日受訪坦言：「你未到這個位置，但你拿了這個獎，對你來說，可能會有危險。」他清醒地意識到，自己的心態與實力，尚未能完全匹配獎項的高度。這份源自獎項的壓力，無可避免地影響了他的工作狀態。他承認，在拍攝《寵物Pet Pet》及《痞子殿下無間道》期間，整個人變得心浮氣躁。他回憶起一件令他至今仍深感內疚的往事，他在拍攝《痞子殿下無間道》時，因溝通上的誤會，他認為一位幕後同事的工作態度不夠認真，竟當著眾人的面，毫不留情地向對方發了脾氣。那瞬間的怒火，換來的是全場的尷尬與死寂，表示事後感內疚。他回憶指當時曾問現場的朋友，他是否很過份，豈料連朋友也表示「唔需要囉」，此事讓他幡然醒悟，為了彌補因「囂張」而犯下的錯誤，他放下身段，先後三次向那位同事誠心道歉，最終獲得對方的諒解。

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周嘉洛曾被認為是問題學生

周嘉洛受訪談及童年，表示自己小學時是一個極度尋求關注的小朋友，為了博取注意，會經常在課堂上大吵大鬧，不守規矩，是老師眼中的「問題學生」。由於操行問題，他在小學四年級尾被轉介到群育學校，一所專為有行為問題的孩童而設的學校。這對他的母親造成了巨大的打擊，「那時候媽咪覺得自己的小朋友好像很壞，很傷心，又擔心我的腦袋是不是有問題。」他解釋，其實「曳」和「壞」是兩回事，他只是被貼上了標籤。然而，正是這段特殊的經歷，塑造了今天的他。群育學校採取嚴格的紀律管理與小班教學，老師們給予了他極大的耐性與關懷。在這樣的環境下，周嘉洛反而靜下心來，他笑言自己是個很擅於扮乖學生的人，為了不被懲罰而努力遵守規矩，最終他以「優異生獎」的榮譽畢業，順利回到主流學校升讀中學。

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周嘉洛感恩母親的犧牲

來自單親家庭的周嘉洛，與媽媽母子情深，表示媽媽是他追演藝夢的強大後盾。他指，在剛入行時收入不穩，媽媽無條件地支持他，為了讓他上班更方便，甚至犧牲了自己的社交圈和生活習慣，從東涌搬到將軍澳居住，只為縮短他的通勤時間。周嘉洛分享，即使他現在已經長大，經濟獨立，媽媽依然享受為他烹飪的過程。他溫馨地描述著母子間的互動：「有時我收工夜了想吃些甚麼，媽咪總會主動問我。現在我們會分工，她煮飯，就我洗碗，這個都成為了我們母子間的一種互動。」從早年的衝動輕狂，到學會自省感恩，周嘉洛的成長軌跡清晰可見。

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