正義女神大結局丨「鄭官」周嘉洛名錶失竊之謎 監製鍾澍佳還原真相 揭鄭家姊弟最大傷痛

由無綫（TVB）與優酷聯合出品的熱門律政劇《正義女神》，昨晚（1日）播出大結局，但劇中仍有未解之謎，引發觀眾熱烈討論。其中，由人氣演員周嘉洛飾演的「鄭邵文」（鄭官），其兩隻名錶不翼而飛的伏線，直到最後仍未揭曉，讓不少劇迷相當在意。在第16集中，其爛賭媽媽「冼勵梅」（黎燕珊飾）「好心」上門為他煮飯，卻被「鄭邵文」趕走，他更暗示是媽媽偷走了名錶，但此伏線的答案，在劇中始終沒有說破。

監製鍾澍佳揭曉鄭官手錶失竊真相

《正義女神》監製鍾澍佳，早已在其官方微博上發文，為這個手錶謎團解開了最終答案。「鄭官的手表到底在那裡？他媽媽真的偷走了嗎？是的，被媽媽拿走了。」鍾澍佳解釋，沒有直接拍出這一幕，是因為在鄭家兩姐弟的心中，手錶是否被拿走已非重點，更重要的是他們內心的感受。比起手表的實際價值，媽媽一次又一次利用親情作為藉口來騙取錢財，那種深深的背叛感，對鄭家姊弟造成了無法彌補的巨大傷害，也讓他們根本沒有勇氣去親口證實這個殘酷的真相。

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創作團隊精心設計高淑樺大義滅親結局

對於劇集的結局，鍾澍佳亦曾解釋，其實早在劇集第一集完成時，結局就已經確定。讓「高淑樺」親自將兒子送入監獄，是創作團隊為了緊扣劇集主題而作出的精心設計。故事以「高成彬天台殺人案」這宗悲劇作為起點，高淑樺為了兒子，利用了言官的正義感，巧妙設局讓高成彬脫罪。然而，高成彬看著媽媽一次又一次玩弄法律，連謀殺重罪也能輕易擺脫，價值觀徹底扭曲，最終完全「失控」。創作團隊一改傳統的戲劇套路，讓高淑樺在最後一刻，親眼見到兒子高成彬收藏的「戰利品」——那些無可否認的殺人證據。高淑樺才終於意識到，言官的提醒都是對的，正是自己的無限縱容與失敗的教育，才讓兒子一步步成為惡魔。

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「高淑樺」陳煒大義滅親：