港姐亞軍龐卓欣絕美婚紗照挑戰全透視喱士 深V谷胸盡顯S形曲線 赴泰國揀婚禮場地預支蜜月

34歲的2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada），自去年宣布與金融才俊男友Patrick訂婚後，婚禮的籌備進度一直備受關注。近日，這位準新娘在社交平台上，高調分享了她與未婚夫的泰國之旅，此行不僅是為了慶祝她的生日，更重要的任務是實地考察婚禮場地，似乎要為舉辦一個夢幻的海外婚禮做足準備。旅程中，龐卓欣心情大好，毫不吝嗇地換上多套性感裝束，大方展現其驕人身材，從布吉、蘇梅島到曼谷，全程與未婚夫形影不離，甜蜜指數爆燈，儼如一場預支蜜月之旅。

龐卓欣比堅尼配露腰裝性感遊泰

在龐卓欣分享的影片中，她透露此行橫跨泰國三個熱門地點，旨在「睇一啲唔同嘅結婚場地」。從影片所見，她與未婚夫Patrick到訪了多個充滿浪漫氣息的度假村與餐廳。其中，布吉一家建築如純白教堂的餐廳，設計典雅，環境莊嚴，兩人更在教堂前甜蜜牽手拾級而上，畫面儼如婚禮預演，浪漫氛圍滿瀉。旅程中，龐卓欣的衣著成為另一焦點，無論是在海天一色的餐廳，還是在充滿設計感的酒吧，她都換上各種性感的夏日服飾，在布吉時身穿的淺綠色露腰套裝，令她的纖腰和曲線一覽無遺，盡顯健康性感美態；在蘇梅島享受早餐時，她也穿上鮮花圖案的比堅尼上衣，大晒豐滿上圍，火辣身材讓人熱血沸騰，可見她為婚禮已準備好最佳狀態。

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龐卓欣透視喱士婚紗照曝光

除了積極物色婚禮場地，龐卓欣亦不忘為自己的嫁衣做準備，並在社交平台上一口氣分享了多套風格迥異的婚紗照，讓網民大飽眼福。從照片可見，龐卓欣的身材已達巔峰狀態，完美駕馭每一套絕美嫁衣。首先，她試穿了一系列性感迷人的魚尾婚紗。其中一套是佈滿精緻立體花卉喱士的款式，貼身剪裁將她的S形曲線展露無遺，裙擺的長拖尾更添幾分華麗氣勢；另一套設計更為大膽，心形胸的剪裁加上幾乎完全透視的喱士裙身，讓她的一雙長腿若隱若現，性感指數爆燈。

龐卓欣去年獲金融才俊男友求婚

龐卓欣出身於富裕家庭，爸爸是著名股評人、東驥基金管理董事總經理龐寶林，有傳身家逾億。她自2015年參選港姐奪得亞軍後，並未簽約TVB，反而選擇成為KOL，在社交平台上相當活躍，成功闖出一片天。在感情路上，她於2019年與「鐘錶大王」孫秉樞的長孫孫智威結束6年情後，同年便戀上現任未婚夫Patrick。兩人拍拖以來一直愛得高調，經常在社交平台放閃。去年聖誕Patrick在雪地中以一枚巨型鑽戒求婚成功，為這段戀情寫下新一頁。

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