富貴港姐擬與未婚夫簽婚前協議自保 揭曾與前度因撫養陷人生低谷 ：愛變恨係一線之差

「麥明詩死敵」同屆港姐亞軍龐卓欣（Ada）去年Boxing Day（12月26日）宣布與金融才俊男友Patrick結婚，龐卓欣當日在IG貼上與男友Patrick身在雪地的相片，龐卓欣大晒左手無名指戴有一枚巨型橢圓形鑽戒，她還說：「今年的聖誕節真是太特別了！」

龐卓欣有意簽訂婚前協議

目前龐卓欣努力籌備婚禮，日前她在IG貼上一段短片，原來她有意在結婚之前簽訂婚前協議：「今天呢個主題，我知道喺香港係比較少，如果離婚之後，嗰啲家產點樣算，一早已經有咗呢個協議。Patrick都同我講，其實佢自己都冇諗過呢個問題。我自己就好明白點解要簽婚前協議，因為我以前試過有一個好唔愉快嘅分手。」

龐卓欣與前男友因一隻狗陷谷底

龐卓欣表示早年在紐約生活的時候，跟前男友養了一隻狗：「我哋分手之後，就有一個協議，不過冇白紙黑字寫低。大家記得，如果乜嘢協議，一定要低。因為拍過拖，或者分過手嘅人，都應該會知道，其實好容易由愛變恨真係一線之差。嗰陣我同前男友分手之後，我哋口頭上就話每個禮拜輪流照顧我哋隻狗Scotch，但係當我前男友知道我有咗新男友之後，佢就無端端傳咗一個訊息畀我，話我以後都唔可以再見Scotch了，如果你想同我有任何關於Scotch嘅聯絡，都要經過律師。」龐卓欣當刻都完全嚇到，立刻問律師朋友意見：「好遺憾，喺紐約狗係被視為財產，嗰陣係前男友用佢嘅信用卡買Scotch，所以記錄上是佢隻狗，我啲律師朋友都叫我唔好自己message佢，因為我嗰陣想自己message佢息，求佢唔好無端端唔畀我見嗰隻狗，我啲律師朋友叫我千祈唔好咁做，因為佢經同我講咗唔想再同我聯絡，如果我仲繼續搵佢，佢係有權告騷擾。」

龐卓欣稱婚前協議似未結婚已計劃離婚

龐卓欣坦言當時逼於無奈向男友寄律師信，希望嚇一下他：「我係改想佢知我真係想拎返隻狗，或者同佢一齊養。我冇諗過佢真係好有準備，寄返律師信畀我，我哋糾纏咗一年最後放棄咗，因為我嘅律師朋友話：『你想唔想真係要上庭？你已經大學畢業，但如果真係要上庭，仲要搞耐啲，而且又會貴啲，仲要喺香港飛返回美國上庭』，所以我最後放棄雙方達成協議。嗰一年講真係我人生最低潮嘅時候，可能因為咁樣，所以我點解我而家會有五隻狗？就係彌補我嗰陣失去Scotch嘅空虛感覺。」龐卓欣還說：「所以我好明白，愛一個人係可以好愛，然後恨一個人亦真係可以好恨。嗰陣佢就用嗰隻狗來報復同傷害我，所以我都有諗過呢個問題，就係喺結婚之前簽婚前協議，但是同時我都唔係好鍾意呢個感覺，好似未結婚已經計劃緊離婚，已經有個後路。我自己係比較傳統，好明顯，我結婚都唔想離婚，所以我應該都唔會簽，但如果可能簽嘅話，都係會關於Soda，無論發生乜嘢事，我一定要有權見Soda。」

龐卓欣曾戀「鐘錶大王」孫秉樞長孫孫智威

龐卓欣自卸任後未有簽約TVB，主力往KOL路線發展。龐卓欣爸爸是股評人、東驥基金管理董事總經理龐寶林，媽媽是香港中文大學兼職導師，姑母為前沙田區議員龐愛蘭，有傳身家逾億。2018年龐卓欣在爸爸支持下，斥1200萬買入銅鑼灣一個700呎單位，成功做業主。龐卓欣2019年與拍拖6年的富三代男友、「鐘錶大王」孫秉樞長孫孫智威（Solomon）分手，同年再戀上金融才俊男友Patrick，更曾為男友大搞奢華吞拿魚壽司生日派對，拍拖多年不時高調放閃。