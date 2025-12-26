前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和

繼55歲阮小儀在聖誕節（12月25日）宣布結婚後，娛樂圈再傳來一宗喜訊！麥明詩死敵、同屆港姐亞軍龐卓欣（Ada）今日（26日）boxing day宣布與金融才俊男友Patrick結婚。

龐卓欣巨型橢圓形鑽戒勁搶fo

龐卓欣在IG貼上與男友Patrick身在雪地的相片並說：「今年的聖誕節真是太特別了！」相中所見，龐卓欣左手無名指戴有一枚巨型橢圓形鑽戒，獲男友求婚成功後，龐卓欣和男友Patrick在雪地上親吻，非常浪漫。

龐卓欣與麥明詩由細鬥到大

龐卓欣與麥明詩二人在中小學時就讀女拔萃書院，到了2015年，二人不約而且參加香港小姐，入圍後同被視為大熱門，可惜最後龐卓欣屈居成為亞軍，故二人一直被指是由細鬥到大的「死敵」。龐卓欣自卸任後未有簽約TVB，主力往KOL路線發展。龐卓欣爸爸是股評人、東驥基金管理董事總經理龐寶林，媽媽是香港中文大學兼職導師，姑母為前沙田區議員龐愛蘭，有傳身家逾億。2018年龐卓欣在爸爸支持下，斥1200萬買入銅鑼灣一個700呎單位，成功做業主。龐卓欣2019年與拍拖6年的富三代男友、「鐘錶大王」孫秉樞長孫孫智威（Solomon）分手，同年再戀上金融才俊男友Patrick，更曾為男友大搞奢華吞拿魚壽司生日派對，拍拖多年不時高調放閃。

龐卓欣不接受情侶或夫妻之間AA制

龐卓欣曾拍片大談不接受情侶或夫妻之間AA制：「我揀男朋友都係想遲早結婚，都係因為結婚，所以先拍拖，唔係拍拖嚟做咩啫？咁我就想搵一個男仔係真心想照顧我，唔關錢呢個問題，但我係想男仔主動『呢個女仔我想照顧佢，畀最好嘅嘢佢』，細嘅嘢我畀我唔介意，但其實每個女仔想一個男仔照顧都係好正常，我覺得慳係唔緊要嘅，但係對自己屋企人或者對自己愛嘅人唔好太斤斤計較。」她亦強調自己不是拜金女：「我唔係要做gold digger（拜金女），有層樓先嫁畀一個人，唔係咁，就係通過日常呢啲小小嘅嘢，你知道呢個男仔其實對你有冇誠意。」

