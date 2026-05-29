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前TVB新聞主播潘蔚林罕現身  51歲容貌逆齡生長勁玩得  轉攻學術界一方式悼宏福苑災民

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-29 HKT

現年51歲、前無綫新聞男主播潘蔚林自2023年告別幕前，並轉戰學術界後便鮮有公開露面。不過，近日前網台演員倪安慈（阿慈）在社交平台分享了一段短片，意外讓這位「颱風之子」的近況曝光！原來兩人在一個電影首映禮上碰面，當時阿慈正巧打扮成潘生當年經典的颱風報導造型，場面惹笑。放下嚴肅報新聞姿態的潘蔚林，展現出極具幽默感的一面。面對阿慈重提當年「紅燒外婆肉」的口誤黑歷史，他不但沒有生氣，反而全程笑得開懷，更與對方互相開玩笑，展現出極度親民且「玩得」的性格，與昔日正經八百的主播形象大相逕庭。

潘蔚林換新髮型「逆齡生長」

令人驚喜的是，雖然潘蔚林已經年過半百，但他的外型與精神面貌均保養得宜，堪稱處於巔峰狀態。相較於數年前在螢光幕前的模樣，他的容貌幾乎毫無歲月痕跡。如今他換上了一個更加清爽俐落的新髮型，整個人散發出滿滿的活力，不單止減退了昔日的嚴肅感，視覺上更是大幅回春，簡直是完美示範了何謂「逆齡生長」，狀態絕佳。

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潘蔚林醉心水彩畫

潘蔚林離開TVB後，到香港浸會大學新聞系任副教授，除了在大學作育英才，原來這位前傳媒人近年更培養出濃厚的藝術氣息，非常熱愛水彩畫創作。在社交平台發掘下，發現他有不少筆觸細膩的作品。當中最令人感動的，是他早前特意為宏福苑慘劇的受影響居民繪畫了一幅悼念畫作。他透過畫筆送上慰問與祝福，期盼死者安息、傷者康復，展現出他對社會事件依然抱有深切關懷，為人相當有心且充滿溫度。

潘蔚林太太劉紫鳳同為主播

回顧潘蔚林的傳媒生涯，他畢業於香港中文大學，擁有環境科學學士及新聞與傳播碩士學位。自2004年加入無綫新聞部後，他效力近廿載，期間參與過無數重大歷史事件的採訪，屢建奇功，最廣為人知的莫過於在汶川大地震時，不畏艱險成為首位挺進震央映秀鎮的國際傳媒記者。至於感情生活方面，他與同為新聞台主播的劉紫鳳結為連理，兩人育有一名兒子。其愛妻曾效力多家電視台，經歷過行業起跌後，目前已重返新聞播報崗位，夫妻二人對傳媒行業均充滿熱誠。

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