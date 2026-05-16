有線出櫃男主播陳書君離職 最後一次報新聞：後會有期 年初與男友訂婚勇敢公開性取向

現年34歲、有線電視（現為HOY TV）首席男主播陳書君（Vincent）昨日（16日）正式離職，結束長達8年的新聞主播生涯。在他最後一次主持新聞報導的尾聲，他向觀眾道別：「多謝支持，後會有期」，不少網民觀看影片後都表示相當不捨，更指他似乎語帶哽咽。陳書君外型俊朗，作風專業，擁有不少忠實觀眾，被譽為有線新聞的「顏值擔當」之一。昨日他在IG上載多張與同事的告別合照，並發表感言，正式告別主播台。

陳書君結束8年主播生涯感觸發文

陳書君在IG以「八年。忽焉而已」為題發表感言，引用「天下無不散之筵席」，感嘆主播生涯終將成為過客。他表示自己已盡力，無愧於每夜燈火與當年入行的一腔熱血。文中他特別感謝與他並肩作戰的同事，「感恩並肩諸君。風雨同舟，彼此扶攜，此間情義，當銘五內。」最後以「長街深巷，炊煙裊裊處，自有溫湯以待，暖我心腸。江湖再見」作結，字裡行間流露著對新聞工作的熱愛及與同事的深厚情誼。從照片可見，同事們為他準備了寫有「展翅高飛」的橫幅及心意卡，場面溫馨。

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陳書君年初與同性密友外地訂婚

事業暫告一段落，陳書君的感情生活其實在年初已踏入新階段。他在今年初於IG上宣布，與同性密友在外地註冊訂婚，並分享甜蜜合照，獲得大量祝福。如今他離開熟悉的主播崗位，不少支持者都祝願他無論在事業還是愛情上都能「展翅高飛」，前程似錦，並期待他未來的發展。

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