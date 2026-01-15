有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險

有線新聞主播陳書君（Vincentius）與同性密友Steven拍拖6年，兩人不時社交平台晒合照放閃，在2026年這段關係終於修成正果，日前陳書君宣佈與男友Steven訂婚，不少主播朋友及其他朋友到場見證。

男友Steven單膝跪地向陳書君求婚

陳書君在IG貼上多張訂婚宴的相片，男友Steven單膝跪地向陳書君送上方型鑽戒並說：「他求婚了。我答應了。 我們訂婚！我的「我願意」毫不猶豫，因為我的答案一直都是你。」

陳書君一直以來都勇於做自己

一直以來陳書君都勇於做自己，過往經常與男友Steven出席朋友聚會，還有貼出兩人的合照，甚至大方分享其彩虹紋身和身體力行支持LGBTQ（非異性戀的社群統稱），日前陳書君貼上訂婚的相片並說：「給我的未婚夫，我未來的丈夫，你是我人生中最美好的冒險。我的『我願意』毫不猶豫，因為我的答案一直都是你。謝謝你帶給我如此完美的驚喜。感謝所有到場見證（並保守秘密！）的親朋好友，你們的愛對我們意義非凡。謝謝你們成為我們選擇的家人！」

陳書君訂婚宴佈置相當浪漫

陳書君的訂婚宴佈置相當浪漫，用白色鮮花鋪成一條小路，兩旁放滿了蠟燭，而且還用鮮花砌成心型寫有「Will You Merry Me」的巨型佈景版。在其中一條短片上，男友Steven的求婚宣言，令陳書君滿滿感動，當時Steven說：「Vincent，你願唔願意同我一齊，將日子過成我哋鍾意嘅夢，將呢個安樂窩塞更加多嘅時間，直到永遠呀？」手上拎着一束粉紅玫瑰的陳書君，被感動流下男兒淚。

