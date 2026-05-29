呂良偉遭好友出賣連環騙財 損失「天文數字」晴天霹靂 以德報怨再唔見幾十萬：我真係蠢

現年70歲的「不老男神」呂良偉，自1980年憑無綫電視劇集《上海灘》中「丁力」一角深入民心後，多年來無論在電視或電影圈都留下許多經典作品，其中1991年的電影《跛豪》更成為他的代表作。近年活躍於社交媒體的呂良偉，近日分享了一段他在90年代被朋友欺騙的慘痛經歷。他不但被騙走過百萬，更額外付出了30多萬，但他以德報怨的行為，卻獲得網民一致讚揚。

呂良偉憶被騙經過「晴天霹靂」

在影片中，呂良偉回憶道，在90年代的某個大年初一，他的一位生意拍檔將他投資的過百萬款項全部捲走，然後人間蒸發，令他當時有如「晴天霹靂」，無法相信自己如此信任的人會做出這種行為。由於找不到對方，他本以為事件會不了了之。

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呂良偉為救人命再付30多萬

然而，後來銀行致電呂良偉，表示該名騙徒的女友因無法償還剩下30多萬的房屋貸款，銀行即將收回物業。該名女子情緒激動，威脅若銀行收樓，她便會抱著兒子跳樓。銀行在無計可施下，找到了作為受害者的呂良偉。

呂良偉感荒謬仍付錢

呂良偉坦言，他當時感到非常荒謬：「我說我也是受害人啊，我還要幫他照顧他的女朋友，還幫他還錢？」他認為整件事與他無關，責任不應推到他身上。但在冷靜思考後，他改變了主意：「我想30多萬換兩條人命，值！」他認為，雖然自己這樣做很「蠢」，但為了拯救兩條生命，他願意付出。最終，他為這位「騙財朋友」的女友付清了30多萬的尾款。在影片的最後，呂良偉分享了他的人生觀：「人富心也要富，人窮心都要富。」他認為做人不要太計較，多做善事，即使功勞會被搶走，但功德是沒有人能搶走的。

呂良偉大愛網民深受感動

這段影片分享後，呂良偉以德報怨的善舉深深感動了無數網民，紛紛湧入留言區大讚他「人帥心善」。不少人指出，在90年代被騙走130多萬絕對是一筆天文數字，因為在那個年代能成為「萬元戶」已是非常了不起的事，而呂良偉卻能大方放手並出資救人，足見其宅心仁厚。更有網民表示，呂良偉之所以到了七十歲仍能保持如此年輕的「不老男神」狀態，正是因為他長期行善、積有功德在身。大家一致被他的氣度折服，紛紛留言祝願他「好人一生平安」、「承你有福報」，並感嘆以前的香港明星不僅外表出眾，內心更是充滿大愛。

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