呂良偉被周潤發追問係咪食咗防腐劑 新戲追女仔晒全英語對白參展康城

呂良偉、黃曉明、蔡卓妍、鄧萃雯、林志玲等今早出席馬拉松活動，於台上暢談運動的好處。呂良偉脫去外套，晒麒麟臂，受訪時與在場傳媒分享養生心得。

盧海鵬健康不再坐輪椅

呂良偉指自己70歲仍熱愛工作，寄語年輕人不要躺平。他透露剛拍完一部荷里活電影，是首次拍攝西片，且是全英語對答，「套戲在香港拍，是一部瘋狂喜劇，是我未演過的角色。我演一名中年花花公子，周圍追女仔，追求兩位90後的外國女孩，太太無監場啦！未知套戲幾時上，導演安排去康城參展，我到時都可能會去康城。」呂良偉被稱為「凍齡男神」，他表示︰「稱呼是大家給予的。」笑指周潤發也問他是否吃了防腐劑 ，他倒是十分欣賞發哥保養之遁，又有耐性陪伴盧海鵬、鄭則仕跑步強身健體，「令他們身體變好，盧海鵬不用再坐輪椅。」