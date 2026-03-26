Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

呂良偉被周潤發追問係咪食咗防腐劑 新戲追女仔晒全英語對白參展康城

影視圈
更新時間：14:15 2026-03-26 HKT
發佈時間：14:15 2026-03-26 HKT

呂良偉、黃曉明、蔡卓妍、鄧萃雯、林志玲等今早出席馬拉松活動，於台上暢談運動的好處。呂良偉脫去外套，晒麒麟臂，受訪時與在場傳媒分享養生心得。

盧海鵬健康不再坐輪椅

呂良偉指自己70歲仍熱愛工作，寄語年輕人不要躺平。他透露剛拍完一部荷里活電影，是首次拍攝西片，且是全英語對答，「套戲在香港拍，是一部瘋狂喜劇，是我未演過的角色。我演一名中年花花公子，周圍追女仔，追求兩位90後的外國女孩，太太無監場啦！未知套戲幾時上，導演安排去康城參展，我到時都可能會去康城。」呂良偉被稱為「凍齡男神」，他表示︰「稱呼是大家給予的。」笑指周潤發也問他是否吃了防腐劑 ，他倒是十分欣賞發哥保養之遁，又有耐性陪伴盧海鵬、鄭則仕跑步強身健體，「令他們身體變好，盧海鵬不用再坐輪椅。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
8小時前
宏福苑聽證會｜母親不幸遇難遺言「你同哥哥好好生活」 罹難者家屬冀委員會還死者一個公道︱持續更新
社會
7小時前
00:45
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 4人受傷送院 一人危殆
突發
5小時前
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
22小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
影視圈
7小時前
連鎖超市買餸驚見「深圳價」！？$140有6盒黑毛豬肉再送冰鮮雞 網民：唔買對唔住自己
連鎖超市買餸驚見「深圳價」！？$140有6盒黑毛豬肉再送冰鮮雞 網民：唔買對唔住自己
飲食
23小時前