鄭俊弘囝囝4歲生日派對 星級契媽蔡思貝、賴慰玲到賀 何雁詩祝願愛子識做一件事

歌手何雁詩與老公鄭俊弘自2020年結婚後，迎來了寶貝兒子鄭讚廷（Asher），一家三口生活美滿。然而，Asher在出生後不久被確診患有罕見遺傳病「天使綜合症」，在語言、活動能力及智力發展上，面臨遲緩的挑戰。在不經不覺間，愛子已經迎來了4歲生日，鄭俊弘與何雁詩日前為兒子舉辦了一場盛大的生日派對，並邀請了眾多圈中好友到賀，讓兒子擁有一個難忘的童年回憶。

何雁詩囝囝收耶穌公仔攬住瞓

何雁詩囝囝的生日派對，佈置極具心思，現場以兒子最心愛的卡通「Baby Shark」為主題，四處佈滿海洋氣息的藍色氣球，當中最搶眼的是巨型數字「4」造型氣球，旁邊點綴著可愛的鯨魚和八爪魚，充滿夢幻童趣。囝囝鄭讚廷身穿淺藍色格仔恤衫，顯得精神奕奕，不僅收到插滿Baby Shark公仔的兩層高精緻大蛋糕及大堆生日禮物，現場更特設巨型吹氣滑梯和波波池，小朋友玩得十分開心，而囝囝鄭讚廷當天收到最喜歡的禮物，必定是契媽陳嘉寶送的耶穌公仔，晚上睡覺時更攬著不放，畫面十分溫馨感人。

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何雁詩親解舉辦臨時生日會原因

何雁詩透露這次生日Party其實是臨時決定舉行，時間相當緊逼，她特別感謝公關好友迅速幫忙搵到完美的場地，同時感激一班好姊妹一呼百應的義氣表現。當日出席的圈中好友，包括陳嘉寶、賴慰玲、蔡思貝等。何雁詩解釋籌辦派對的初衷：「因為囝囝之後都會加拿大、香港兩邊走，既然佢啱啱返咗嚟香港，咪想爭取時間畀佢同啲契媽見面。」

何雁詩祝願兒子可以識行

何雁詩對囝囝的生日祝願，她坦言願望十分樸實：「每年一樣，希望佢健康、開心就可以啦！」然而，在這份平凡的期盼下，她還許下了一個對於這個家庭來說意義重大的願望：「希望佢4歲可以自己行出第一步啦。」由於「天使綜合症」會嚴重影響患者的平衡感與活動能力，自主行走對何雁詩囝囝來說，無疑是一個巨大的挑戰。

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