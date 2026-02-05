鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）自婚後誕下兒子鄭讚廷（Asher），一直積極面對兒子確診罕見的「天使綜合症」。一家人近日溫馨出遊，何雁詩在社交媒體分享兒子在飛機上因感到新奇而興奮拍打前方座椅的影片，卻意外引來部分網民的批評。但何雁詩憑藉其高EQ的親自回應，不僅完美化解風波，更贏得大眾的讚賞。

何雁詩兒子出遊現興奮舉動

何雁詩早前與家人帶同兒子外遊，並在IG上分享旅途點滴。其中一段影片顯示，鄭讚廷在飛機上觀看上方的安全示範影片時，因覺得引擎聲有趣而心情大好，表現得相當興奮，並伸手拍打前方的椅背。

何雁詩兒子被公審

這段充滿童真的溫馨畫面，卻被部分網民截圖並加以批評，認為即使孩子健康出現問題，父母也有責任管教，避免滋擾其他乘客。網上留言蜂擁而至，斥責道：「坐你前面真係人都癲」、「好心就揀第一排啦」，直指他們一家缺乏公德心，沒有考慮到其他乘客的感受。

何雁詩親自揭露真相

面對網絡上的連番指控，何雁詩冷靜作回應，措詞亦好有禮貌。她首先在一則批評「坐前面的人很可憐」的留言下回覆：「辛苦我爸爸媽媽姐姐啦」，巧妙地揭示了前方乘客的真實身份。

何雁詩K.O.質疑者

原來被何雁詩兒子「滋擾」的並非陌生乘客，而是他的外公外婆及家人。何雁詩進一步解釋，作為一個有特殊需求的家庭，他們在出行前早已做好了萬全準備。她以英文霸氣回應：「我們為他預訂了父母和姐姐前面的座位。千萬別低估特殊需求家庭的準備程度，我們總是可以先人一步！（never underestimate how special needs families come prepared, we are always one step ahead!）」

何雁詩展現高EQ

何雁詩的澄清直接粉碎了所有「滋擾他人」的指控。她的回應清晰、冷靜且不失幽默，展現了極高的情商。許多網民在了解真相後，紛紛轉為支持，大讚何雁詩的處理方式，並認為大眾在不了解全部事實前，不應輕易對特殊兒童及其家庭作出批判。

