TVB「富貴人妻」遭偷𥄫胸前春光？低胸俯身執波盡現豐滿上圍  極火辣令男士難以抵擋

現年33歲的TVB人妻歌手何雁詩（Stephanie），自與老公鄭俊弘結婚並誕下兒子鄭讚廷（Asher）後，雖然生活重心轉向家庭，但她並未忘記自己的事業與興趣。近日她重拾最愛的高爾夫球，並在社交媒體上分享了多段影片和照片，其性感火辣的裝束旋即成為焦點，而她或因太性感，疑被在場男士駐足偷望！

何雁詩活潑性感兼備

儘管天氣已帶有涼意，何雁詩在球場上依然選擇了極為吸睛的戰衣。從她分享的影片和照片可見，她在粉紫色的針織冷衫之下，內搭一件黑色的低胸連身運動超短褲。這套貼身剪裁的運動裝，不僅將她豐滿的上圍線條表露無遺，更突顯出她一雙白滑修長的美腿，完美展現出健康又性感的身材。

何雁詩蹦蹦跳超吸睛

在陽光燦爛的球場上，何雁詩心情大好，不時展露出如少女般的燦爛笑容。她在場內蹦蹦跳跳，又對著鏡頭擺出各種活潑可愛的甫士，充滿青春氣息。然而，在其可愛活潑的舉止下，性感的裝束又無時無刻不散發出成熟人妻的獨有魅力，兩者結合，形成強烈對比，令人看得血脈沸騰。

何雁詩疑引男士駐足偷望

在其中一段影片中，何雁詩正專注地練習揮桿。當她完成一次擊球後，自然地俯身準備拾起地上的高爾夫球。就在此時，鏡頭捕捉到在她身後不遠處，一名身穿白衣的男子疑似被她的美態吸引駐足凝視，目光彷彿正投向她胸前的春光。這一幕足證何雁詩即使已為人母，其火辣身材和迷人魅力依然不減，吸引力十足。

