前港姐鍾翠詩曾被鬧高檔雞 「中門大開」騷迫爆上圍 超短裙晒長腿任睇超自信

現年26歲、曾於台慶贏得43萬大獎的前港姐鍾翠詩（Tracy），現時主要擔任《娛樂新聞報道》外景主持。樣貌與身材兼備的她，日前於個人Instagram帳號中大派福利，上載了一組極度火辣的性感照片，讓粉絲們看得血脈沸騰。

鍾翠詩中門大開超性感

在照片中，鍾翠詩的顏值達到巔峰，精緻的妝容突顯了她嫵媚的女人味。不過，最讓網民焦點所在的，是她一身極具戰鬥格的裝束。她穿上一件黑色掛頸式Deep V背心，完全「中門大開」，將她豐滿的上圍和美好的曲線表露無遺；下身配上一條超短裙，一雙修長美腿盡現眼前，性感程度爆燈，完美展現了她引以為傲的惹火身材。

相關閱讀：前港姐鍾翠詩純白比堅尼解放魔鬼S曲線 未能入圍《魔音女團》受打擊 曾被親友批貪慕虛榮

鍾翠詩對身材充滿自信

鍾翠詩在帖文中寫道：「finding clarity in the middle of a beautiful blur（在美麗的模糊中尋找清晰）」。這句充滿詩意的話，配上多張帶有模糊、失焦效果的性感照片，似乎在巧妙地引導粉絲在「模糊當中尋找極美春光」，大方地展示自己的身體曲線，可見她對自己的身材充滿高度自信。

鍾翠詩選港姐十強止步

鍾翠詩是選美常客，她曾參加《2023年度溫哥華華裔小姐競選》，並勇奪亞軍及最上鏡小姐。翌年，她回港參加《2024香港小姐競選》，最終雖於十強止步，但無損其演藝路。她其後簽約TVB，由低做起，除了擔任《娛樂新聞報道》外景主持，亦曾在《正義女神》、《俠醫》等劇集中出演小角色。

鍾翠詩曾被指是「高檔雞」

雖然事業正起步，但鍾翠詩早前受訪時透露，五光十色的演藝圈之路並不易走，甚至有親戚對她戴上有色眼鏡，形容她是「高檔雞」，認為她需要進行不正經的交易才有工作機會。她坦言聽到這些閒言閒語時感到十分難受，而家人亦不理解她為何要在社交平台公開性感相，令她深感無力。

相關閱讀：26歲前落選港姐遭親友譏為「高檔雞」 高學歷投身娛樂圈被標籤貪慕虛榮