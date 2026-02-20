26歲前落選港姐遭親友譏為「高檔雞」 高學歷投身娛樂圈被標籤貪慕虛榮

26歲港姐鍾翠詩（Tracy）是選美常客，曾參加《2023年度溫哥華華裔小姐競選》，奪得亞軍暨最上鏡小姐獎項，翌年又返港報名選港姐，最終在十強止步。鍾翠詩落選後獲TVB睇中簽約，並加入TVB娛樂新聞台《娛樂新聞報道》擔任外景主持，展開演藝事業。不過鍾翠詩近日接受傳媒專訪時，自揭遭親友閒言閒語，令她感到難受。

鍾翠詩知名大學畢業

鍾翠詩擁有高學歷，畢業於西門菲沙大學傳理、藝術與科技學院傳理學系。鍾翠詩在訪問中提到五光十色的娛樂圈，因傳聞有「潛規則」而被外界視為「大染缸」，沒料到在親戚朋友群中，亦對她戴上有色眼鏡。

鍾翠詩自揭被人認為加入娛樂圈是貪慕虛榮，又會形容她是「高檔雞」，要做一些不正經的事，才有工作機會。鍾翠詩坦言聽到時感到不開心，而她在社交平台公開的性感相，不獲家人理解，不明白為何要行性感路線去吸引網民眼球，鍾翠詩曾嘗試解釋，仍難以改變對方眼中對娛樂圈的一貫睇法，令她有一種無力感。

鍾翠詩曾感到焦慮

鍾翠詩自言會經常提醒自己勿忘初心，希望有一日會改變親友用有色眼鏡睇演藝行業。鍾翠詩明白在娛樂圈發展，並非一分耕耘一分收穫，經過逾一年的時間，由一開始感到焦慮，會反覆問自己是否做得未夠好，到改變心態不再與人比較，鍾翠詩認為自己有所成長，在心態上有好大改變，會更珍惜每一次機會。加上鍾翠詩在台慶贏取終極大獎43萬獎金，令她在經濟上得以紓緩。

