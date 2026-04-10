前港姐鍾翠詩純白比堅尼解放魔鬼S曲線 未能入圍《魔音女團》受打擊 曾被親友批貪慕虛榮

2024年港姐十強佳麗鍾翠詩入行就快兩年，曾因親友認為加入娛樂圈是貪慕虛榮，閒言閒語令她出現無力感，要努力改變家人睇法。鍾翠詩昨日（9日）在社交平台派福利，以健康一面大晒靚靚水著，獲得不少網民讚好支持。

鍾翠詩晒靚人美景

鍾翠詩昨日在IG分享水著美照，身穿設計簡潔的純白色比堅尼，配以同色系的薄紗長裙，在黃昏時分的沙灘上拍攝。夕陽的金色光芒灑在鍾翠詩身上，映襯出她的白皙嫩滑肌膚，一頭啡紅色秀髮，令畫面變得更唯美動人。鍾翠詩面對鏡頭展現甜美笑容，眼神充滿自信，回眸一笑更散發出魅力。而鍾翠詩所穿的泳裝配拾薄紗長裙，將鍾翠詩驕人身材表露無遺。照片中清晰可見鍾翠詩的腹肌線條，以及纖細腰肢，完美S曲線加上美腿，足以證明鍾翠詩為維持最佳狀態付出不少努力。

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鍾翠詩未能入圍《魔音女團》

鍾翠詩畢業於西門菲沙大學傳理、藝術與科技學院傳理學系，擁有高學歷的她，是選美會常客。鍾翠詩曾參加《2023年度溫哥華華裔小姐競選》，奪得亞軍及「最上鏡小姐」獎項。鍾翠詩最近參加《魔音女團》試鏡，無奈未能入圍，鍾翠詩接受傳媒訪問時，坦言無緣加入女團有少少打擊。

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