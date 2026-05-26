陳展鵬進駐複式豪宅一細節證生活品味 無懼一年一劇單文柔曝光湊女日常

49歲的視帝陳展鵬近年以一年一劇形式，保持香港的曝光率，最近一部劇集已是去年殺青的《玫瑰戰爭》。陳展鵬不用拍劇的日子，便留在香港陪伴妻女，早前一家人搬到複式獨立屋，其太太單文柔已多度公開豪宅不同角落，近日單文柔再曝光安樂窩，分享陳展鵬的生活品味。

陳展鵬坐在一旁陪囡囡

陳展鵬太太單文柔近日在IG上載新居的照片，當中見到一身居家隨意打扮的陳展鵬，坐在寬闊的樓梯上休息，悠閒地望向天花板，而囡囡「小豬比」則在一旁乖巧地做自己的事，畫面相當溫馨。

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單文柔鮮花打造舒適空間

而單文柔手捧鮮花，感性地留言寫道：「我愛的人同愛我嘅人，都聚在這個最舒服嘅小空間，靜靜地、被花包圍嘅下午，為下星期好好充一充電。」從照片可見，新居空間感十足，樓梯與飯桌有一段距離，旁邊的櫃上擺放有專業咖啡機，以及沖泡咖啡用具，可見陳展鵬夫婦對生活品味的追求。

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家庭美滿的陳展鵬，曾經歷人生高低起跌，試過因唱片公司放棄，面臨近兩、三年幾乎零收入，要靠父母接濟，一度放下藝人身份，跟地盤判頭朋友學做工程，賺取350元日薪，最終因工時長加上連續兩星期開工，不慎導致腳部受傷而辭職。

陳展鵬做「星級伴遊」吸金

陳展鵬返回幕前後，漸獲得發揮機會，憑藉《讀心神探》、《真相》、《巨輪》及《張保仔》等劇集累積人氣，其後演出劇集《城寨英雄》勇奪視帝。近年陳展鵬積極北上開拓市場，多度帶團到內地做「星級伴遊」，又舉辦粉絲見面會，只需數百元的價廉物美行程，讓陳展鵬長做長有，密密吸金。

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