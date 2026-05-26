70歲陳美齡飛加州探望兒媳 意外曝光超萌孫女可愛樣貌 五官標緻力證家族基因強大

70歲的陳美齡，集歌手、作家與教育家於一身，她不僅年青時，以其甜美歌聲風靡一時，更憑藉自身努力，取得了美國史丹福大學教育學博士的學歷，更令人津津樂道的，是她三位兒子不僅品學兼優，更追隨母親的腳步，全數成功考入史丹福大學。近日陳美齡透露飛到加州探望大兒子和平、新抱及孫女，從她最新上傳的照片可見，歲月似乎未曾在她臉上留下任何痕跡，皮膚緊緻，笑容燦爛，其凍齡美貌，令人驚嘆不已，她無論是在享受悠閒的下午茶，還是在戶外親近大自然，都散發著幸福的氣氛。

陳美齡孫女曝光五官標緻

在享受事業成就之餘，陳美齡目前的生活重心顯然是家庭。日前，她在社交平台分享了與家人共度的溫馨時光，卻意外讓可愛的小孫女曝光，引來不少粉絲關注。陳美齡透露，新抱和孫女帶她到動物園度過了一天，享受了三代同堂的樂趣。從照片中可見，陳美齡戴著鴨舌帽，笑容滿面，心情極佳，完全沉浸在家庭的溫暖之中。動物園之旅結束後，貼心的新抱還安排了精緻的下午茶，讓她稍作休息。陳美齡對小孫女的表現讚不絕口，稱讚她「很正經的吃了很多，不知不覺已經學會了餐桌上的禮貌」，字裡行間流露出對孫女的疼愛，以及對兒子和新抱教導有方的欣慰。其中一張照片雖然只捕捉到孫女的半邊臉，但從其可愛的輪廓和專心吃著雪糕的模樣，可看出是個標緻的小美女，證明家族基因強大。

相關閱讀：陳美齡東京4層宮廷式豪宅大公開 巨型水晶燈照亮千呎客廳 貴族級成長環境培養出學霸子

陳美齡三代同堂親親大自然

除了溫馨的下午茶時光，陳美齡也分享了與大兒子、新抱及孫女一同去採摘櫻桃的經歷，繼續享受純樸的家庭樂。她興奮地表示，這是她第一次品嚐新鮮採摘的桑果，大讚其「清甜可口」，更透露「和小孫女都吃了很多」，童心未泯的她與孫女一同分享這份田園野趣，畫面想必相當溫馨。雖然今年的櫻桃因成熟得早而採得不多，但鮮紅欲滴的果實依然讓她感到非常可愛。對陳美齡而言，最珍貴的並非收穫多少，而是與家人共度的時光。她感性地寫道：「只要和孩子們及孫女在一起，對我來說，做什麼事情都是極之開心」，並感謝兒子帶給她如此滿載而歸的一天。

相關閱讀：陳美齡與胞姐陳曦齡同框凍齡力驚人 揭名醫二姐顯赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遺憾