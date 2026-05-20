陳美齡與胞姐陳曦齡同框凍齡力驚人 揭名醫二姐顯赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遺憾

70年代歌手陳美齡（Agnes）出身於香港的演藝及商業望族，她的家族背景橫跨影視、醫學、商界與學術領域，大姐是邵氏女星陳依齡，二姐陳曦齡是維特健靈董事長，幼弟為有「靈芝大王」之稱陳宇齡（Abraham），陳美齡本人為史丹福大學教育學博士，在教育界享有盛名。

陳美齡貼上合照感謝陳曦齡二姐支持

鄭國江日前為入行半世紀舉行大慶祝活動，當晚陳美齡專程返港擔任嘉賓，兩人是樂壇黃金組合，鄭國江曾為陳美齡填寫過多首經典名曲，包括《香港、香港》、《蝴蝶戀》及《忘憂草》等。多年來兩人情誼深厚，陳美齡曾表示，這些由鄭老師填詞的歌曲勾起了她無數美好的回憶。其後陳美齡曾在FB貼上與二姐陳曦齡在後台的合照，感謝二姐的支持。

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陳曦齡和陳美齡凍齡力同樣驚人

陳曦齡是著名的兒科醫生，同時亦是健康產品公司維特健靈的創辦人，在行內甚有地位，而她的丈夫更是有「富豪御醫」之稱的謝德富。陳曦齡和陳美齡感情深厚，經常一同出席公開活動或家庭聚會，陳美齡曾多次為二姐陳曦齡慶祝生日，在2025年母親離世時，兩姊妹也一同合力為母親辦理後事。今次妹妹返港演出，陳曦齡與老公現身支持，完騷後入後台齊齊入後台與這對是樂壇黃金組合合照，陳美齡在FB貼相並說：「我的姊姊和她的丈夫也來看我們。這讓我感到安心，謝謝。」相中所見，陳曦齡和陳美齡的凍齡力同樣驚人，與實際年齡完全不相符，二人在公在私一直合作無間，在健康教育領域的合作非常緊密，曾共同撰寫並出版了《愛在起跑線——成長黃金期的21個育嬰法》等育兒書籍，分享如何和孩子一起成長。

陳曦齡曾跟隨大家姐陳依齡到電視台兼職

大家姐陳依齡是邵氏藝員，陳曦齡曾在《東周刊》訪問上表示學生時期的經常跟隨大家姐陳依齡到電視台兼職，甚至曾在《歡樂今宵》客串獻唱英文歌，當時不少同學對她冷嘲熱諷：「你不是去邵氏做明星嗎？來讀醫幹甚麼？」面對流言蜚語，她選擇一笑置之，沒想到惡意卻變本加厲，有一次陳曦齡駕駛大家姐的座駕回校，放學時竟發現四條車胎全被人惡意放氣，當時不僅被同學排擠，連教授也帶著有色眼鏡，曾直言「不應讀醫，就算考進來也不會讓她畢業」，結果陳曦齡為了爭一口氣拼命苦讀，最終以優異成績順利畢業。陳曦齡成為實習醫生不久後，爸爸因膽管發炎，手術後出現併發症，腸臟出血不止，急需大量輸血，她曾呼籲同學及外界幫忙，竟被指是博宣傳，爸爸最後一次進手術室前，曾跟她說：「女，我不會怪你。」最後爸爸在手術室被出來後，再沒醒過來，最後走了。陳曦齡坦言當時相當內疚，家中只有她是醫生，是她將父親送到瑪麗醫院，家人將救父的希望全押在她身上，最後爸爸還是過身。」

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陳曦齡在爸爸離世後與母親移居加拿大

陳曦齡在爸爸離世後，一邊處理父親公司的事務，一邊照顧母親的情緒。為免母親睹物思人，陳曦齡與母親移居加拿大，畢業三年便考取專科資格，在加拿大行醫，卻發現始終香港好。「喺外國做嘢，黃皮膚確實比較蝕底。因為係黃皮膚，上司提拔人升職，竟然升咗一個比我低一級嘅醫生。」性格率直敢言的陳曦齡因此與上司理論，成功爭取到一併升遷的機會，但她厭倦「拗到出牙血」才獲平權的生涯，數年後毅然返港，並與之前追她追到天涯海角的「富豪御醫」謝德富拍拖。謝德富是陳曦齡大學時的教授，雙方初時未有特別好感，之後陳曦齡移民加拿大，謝德富每次出外公幹，都順道飛去加國探望她，維持了三四年，最後陳曦齡亦被對方的癡情打動，拍拖不久便結婚：「佢一啲都唔浪漫，但相當細心，畀咗我安全感，追我嘅時候會下廚煮煲仔飯，平日出去食飯都會問我意見。」