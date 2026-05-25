黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅

47歲的黃長興（曾改名黃致豪），在法國長大說得一口流利法文，不過近日他卻在社交平台，分享了一段被10歲二仔黃子晉（Tristan）考起他中文的短片，引來大批網民熱議。影片中，黃長興原本自信滿滿地表示要幫就讀於傳統名校聖若瑟小學的二仔，輔導中文功課，沒想到父子角色隨即互換，囝囝搖身一變成為「小老師」，逐字糾正爸爸的廣東話讀音。黃長興在讀到詞語功課時頻頻發音出錯，在面對「波瀾壯闊」和「心曠神怡」等四字成語時顯得一頭霧水，畫面雖然溫馨治癒，黃長興亦因此道出了不讓囝囝入讀國際學校的原因。

黃長興二仔教父中文成語

黃長興在影片提到：「好多人都問我點解唔送小朋友去國際學校，反而揀傳統學校捱咗咁多辛苦，其實原因好簡單。」他深情吐露背後的良苦用心，坦言自己雖然從小在法國長大，童年生活十分快樂，但長大後回港發展才發現，自己最大的遺憾就是未能學好中文。因為不懂中文，他曾在工作和生活中錯失了許多寶貴的機會。為了不讓子女重蹈覆轍，他下定決心讓他們入讀傳統學校，希望下一代能打好紮實的中文基礎。

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黃長興一口流利法文無助工作

回顧黃長興的演藝生涯，他於2005年參加《香港先生選舉》，雖然未能贏得冠軍，但憑著一口流利的法語，高大俊朗的外型，賽後順利簽約入行。在演藝圈打拼多年的他，曾參演多部經典劇集，包括《古靈精探》、《乘勝狙擊》》、《BB來了》等，其「法國型男」的綠葉形象深入民心。除了從事演藝工作外，黃長興曾試過開餐廳，但最終結業收場，而做直播帶貨，又因銷量不佳，在第一個鐘已被腰斬。

黃長興太太身家豐厚婚後住豪宅

黃長興的家庭生活幸福美滿，他在2012年迎娶了圈外富家女Peggy，兩人在法國註冊結婚後，翌年豪花百萬於尖沙咀洲際酒店（現稱香港麗晶酒店）補擺喜酒，場面極其溫馨盛大。婚後黃長興與太太恩愛如昔，並先後誕下三名子女，分別是13歲的大女黃晞桐、10歲的二仔黃子晉，以及7歲的孻仔Damien。如今，一家五口居住在紅磡一個面積達1400呎、市值逾2,000萬港元的豪宅單位內，生活十分富足無憂。

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