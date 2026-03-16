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黃長興離巢轉戰內地直播帶貨 揭殘酷現實銷量差隨時「被消失」：想做都冇得做

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-16 HKT

45歲的黃長興（曾用黃祥興）是《2005香港先生選舉》「最突出表現組別大獎」得主，在TVB發展18年獲得不少演出機會，最終在2023年決定離巢外闖，並嘗試在內地直播帶貨掘金。不過黃長興近日自爆直播帶貨辛酸，並非外人見到風光無限。

黃長興組2xx歲男團

黃長興近年搞飲食生意，又與梁烈唯、高鈞賢、沈震軒、黃嘉樂組成平均年齡逾40歲的「好犀利男團」，在抖音拍跳舞片，無懼被網民指「浸Kam味勁」，盼打開內地市場。黃長興近日出席盆菜宴時，提到直播帶貨，直言不容易。

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黃長興透露在內地做直播帶貨的難處，在於市場上有不少人參與，類型好廣泛，可以說是競爭大又普遍。黃長興指表面上看似可以賺錢，但當中有其難處，不但工時長，亦有機會因反應不理想而失去機會。

黃長興分享個人經驗

黃長興以過內人經驗分享，自己試過做六小時直播帶貨，但通常做六小時直播是因為成績不錯，所以才可以連續做長時間，如果銷量不佳，在首一小時便會被腰斬，想做都沒有得做。

黃長興豪宅市值逾2千萬

黃祥興曾於法國巴黎生活長達20年，早年在天后開法國餐廳，亦試過參加第一屆「香港美食車嘉年華」開檔，直到2020年結束法國餐廳生意，轉而與友人合資賣鮑參海味食物包、牛扒凍肉。黃祥興於2012與圈外人Peggy結婚，二人育有兩子一女，黃祥興五年前曾亮相節目《天天開運王》，曝光在於紅墈的1400呎豪宅，據指市值超過2,000萬元。

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