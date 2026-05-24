王祖藍屢傳身家暴漲忽然「呻窮」：冇晒錢喇！ 驚揭背後「財赤」真相與老婆李亞男有關

王祖藍今日（24日）與楊思琦齊齊出席活動，並雙雙成為同款全新電動車的車主。談及添置新車的原因，王祖藍透露是因為胞妹最近喜迎新生命，加上兩家人居住在「一碗湯距離」，故特意購入新車供大家代步。近年投資有道的他屢傳身家激增，對此他竟連環大呼澄清：「冇晒錢喇！」他笑言名下車輛其實不多，一直與母親及弟妹共用：「我同老婆一人一架，家庭車一架，其實三家人四架車。」他更透露目前大部分資金已用作投資，家中的財政大權全由太太李亞男牢牢掌控，更當眾大放閃光彈：「我哋好透明，乜都係老婆嘅。」

王祖藍積極開拓商業版圖

除了家庭生活美滿，王祖藍亦積極開拓商業版圖，準備進軍飲食業及兒童產業。飲食業方面，他計劃在香港旺區開設首間中菜餐廳，未來或會將分店擴展至內地。至於為何涉足兒童產業，他解釋道：「因為生兩個小朋友之後重投兒童行業，拍啲畀小朋友睇嘅節目，將於暑假在內地播出。」面對娛樂圈大環境的轉變，他坦言自己也要轉型成為「斜槓族」（Slash族）尋求出路：「依家好少演藝工作，電影下滑、開劇集唔容易，所以我算係文化產業。」同步向兒童產業、影視及直播等多方進發。

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王祖藍向曾志偉取經

在演藝與文化產業的發展上，王祖藍透露這種轉型模式在內地相當普遍，他更特意向曾志偉取經，並獲對方轉介不少寶貴的工作機會。他感激地表示：「佢好明白（景況），亦都好識用人，有嘢啱祖藍做就叫我去。」至於電影方面，繼早前參演關注漸凍症的電影後，他期望未來能接拍更多文藝片，雖然目前多需依賴投資方邀請而未能主動挑選劇本，但他期盼能透過優秀的影視作品，喚起大眾對不同社會議題的關注，並真誠地說：「如果能夠繼續幫到人就最開心！」

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