李亞男罕晒「皇后」媽媽正面照 高顏值撞樣港姐三甲得主 氣質高貴不輸華姐冠軍女兒

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-06 HKT

41歲的李亞男與王祖藍已結婚11年，二人育有兩女王天韻（Gabby）、王海靜（Hayley），李亞男多年來甚少分享父母的合照，只公開過到父母家中探望的片段。李亞男近日罕有在社交平台晒出與媽媽的合照，兩母女到北京旅行，曝光李媽媽撞樣兩女星的外貌。

李亞男兩母女遊北京

李亞男前日（4日）在IG分享到北京遊玩的照片，見到她與媽媽身處充滿古典氣息的宮殿前。李亞男穿上繡有精緻龍鳳圖案的淺色旗裝，頭戴華麗的金光閃閃頭飾，盡顯高雅和美艷，氣質超凡。

相關閱讀：前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園

而李亞男身旁的李媽媽則挑選一襲深藍色、繡有鳳凰及花卉圖案的旗裝，配上精緻頭飾，儀態端莊又氣場十足，活像是一位雍容華貴的皇后，無論是顏值和氣質完全不輸女兒。在另一張照片中，二人披上帶有毛領的披風，手牽手對視而笑，展現母女情深的畫面溫馨。

李亞男：有其母必有其女

李亞男在帖文中以英文留言，表示與媽媽打扮的美好時光，並加上有其母必有其女的標籤。不少網民大讚李亞男打扮好看外，更多的焦點落在氣質出眾的李媽媽身上。李媽媽五官精緻、皮膚白皙，看起來保養得宜，網民更驚嘆李媽媽星味十足，如1990年港姐季軍梁小冰和謝雪心的「混合體」。

相關閱讀：前TVB兒童節目主持怕活不過明年 哽咽示愛太太令人動容 結婚10年曾送愛妻逾億豪宅

