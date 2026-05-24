楊思琦回應「虛擬老公」傳聞 罕談夫妻現況：佢長居內地 澄清無半億身家仍要供樓

楊思琦與王祖藍今日（24日）現身汽車品牌活動，兩位星級家長不僅即場交付車匙，成為全新七人電動車的首批車主，更分享了作為家庭「專業司機」的日常趣事。不過，外界最關注的莫過於楊思琦近年被傳身家暴漲至半億，以及其神秘老公的真實身分，她亦趁此機會一併開腔澄清。

楊思琦否認半億身家：仲要供樓養家

對於近年直播帶貨收入大增、座擁半億身家的傳聞，楊思琦直言感到誇張，更幽默表示不知道錢從何而來：「有啲錢係屋企嘅，唔關我事，收入唔係每個月有幾百萬，太誇張！」她強調自己僅屬於「小康之家」，生活並非外界想像的富豪級數，亦不是傳言中擁有大量物業，目前仍需為生計奔波：「我努力工作想屋企人過生活舒服啲，有好多支出，供樓、養家、小朋友讀書，好多都散出去，唔係過富豪生活。」

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楊思琦撇「虛擬老公」傳聞揭財政獨立

由於楊思琦的老公身分多年來從未公開，網上甚至流傳「虛擬老公」一說。楊思琦對此保持一貫的神祕與自信，笑言：「順其自然，見到就會見到。有人話我冇老公，其實佢長居內地，我哋各有空間。」她透露與老公財政獨立，但對方亦有分擔家庭開支，「老公有分擔，都唔駛同大家講，我係獨立、自信、可愛女性。」她表示，老公是圈外人，希望保持低調讓對方過輕鬆生活，「睇下紀錄可以保持幾耐，我有伴侶已經好開心。大家唔需要好奇，我係叫思琦！」並坦言自己不需要物質享受，認為家庭與伴侶就是最大的依靠。

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楊思琦偕幼子Kody揀車

活動現場，楊思琦與王祖藍一同慶祝成為首批電動車主。楊思琦興奮表示，這次是以優惠價購入心儀已久的七人車，買車時更帶同對汽車充滿熱誠的14歲幼子Kody親自挑選。她笑稱自己是家中的司機，事無大小都會親自接載家人，新車空間寬敞正合心意。

而同場的王祖藍亦表示，日常負責接載子女及家人是生活常態，換成電動車後更符合家庭經濟效益。

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