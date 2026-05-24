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向華強曝光香港江湖實況  指當幫派大哥不易  揭《無間道》真有其事：我都覺身邊有臥底

影視圈
更新時間：17:30 2026-05-24 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-24 HKT

縱橫影壇數十載，現年77歲的娛樂界鉅子向華強，近日在社交平台上罕有地暢談香港江湖的真實面貌，引發熱議。他坦言，經典電影如《古惑仔》及《無間道》的劇情，在一定程度上反映了昔日香港的社會實況，但現實中的臥底世界，遠比電影描寫的更加普遍和深入。

向華強不願意被叫大哥

向華強在影片中首先便笑稱，自己對「大哥」這個稱謂相當抗拒，並直言現今在香港，江湖領袖的角色已變得「極為艱鉅」。他解釋，今時今日的幫派生態與過去截然不同，以往是手下們費盡心思去供奉領袖，而現在卻反了過來，變成了領袖必須設法謀生，以維持整個團隊的開銷，箇中辛酸不足為外人道。

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向華強：警員做臥底數目極多

談及臥底文化，向華強透露，香港警方的部署遠超外界想像，早已在各大幫派中安插了為數眾多的眼線，其規模甚至比《無間道》的劇情還要龐大。他更以自己出品的電影《逃學威龍》作比喻，指警方會從警校學員中挑選外形與氣質酷似「古惑仔」的年輕人，派往幫派中進行長期潛伏。

向華強：香港缺臥底不危險

對於臥底工作的危險性，向華強有著獨到的見解。他認為，在香港，臥底被揭穿身份而遭遇殺身之禍的情況極為罕見，這類情節大多只會發生在如南美洲等地的龐大販毒集團中。相反，在香港成功完成臥底任務，不僅能全身而退，更有極大機會獲得功勳，成為晉升的快捷方式。

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向華強曝光臥底處事手法

為了取得信任，這些臥底往往需要在大佬身邊潛伏長達十年八載。向華強指出，臥底每天都需向總部提交詳盡的報告，記錄大佬的一舉一動，這使得他們的證供在法庭上極具說服力，一旦罪證確鑿，幫派頭目便難逃法網。

向華強指老大並不會隨便犯法

向華強表示，有些電影的黑幫大哥一邊抽雪茄，一邊用切雪茄器切斷臥底手指的情節，他表示現實中沒有這些事，因為老大們都知道，這樣做就犯法，故此最多下令出手打幾拳：「算了算了算了，頂多打他幾拳，這樣子，不會太過分的」。向華強被問到有沒有人叫他去當大哥，他反問：「我哪有時間做大哥呢？我是這麼好的生意。當我跟你講，我常常覺得自己身邊就有臥底。」

向華強不怕身邊被安插臥底

向華強風趣地表示，自己並不懼怕身邊有臥底，甚至歡迎這種「反向宣傳」。他笑言，即使公司裡遞水的阿姨是臥底也無妨，因為自己行事光明磊落，正好能讓外界透過臥底的報告，了解他真實、正派的為人。

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