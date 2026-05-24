方力申晒B女萌爆影片 靠兩字成功點中囡囡笑穴 Isla腰果眼父女餅印樣成焦點

方力申（Alex）自去年情人節與太太葉萱（Maple）攜手步入婚姻殿堂後，生活重心明顯轉向家庭。同年底，兩人迎來女兒方愛嘉（Isla）的誕生，方力申正式升格為人父。自從Isla出世後，昔日的陽光型男徹底化身為「曬娃狂魔」，社交平台滿溢著新手爸爸的幸福與滿足，她不時分享與女兒的溫馨日常，一字一句都流露出對「前世情人」的無限寵愛。

方力申囡囡天使笑聲影片瘋傳

近日方力申在社交平台上載了一段女兒的影片，再次引爆網絡熱話。影片中，Isla手裡抓著一個白色兔子造型的牙膠，起初還在專心「品嚐」，但當聽到爸爸方力申在鏡頭後不斷發出「喂呀？」的趣怪聲音，Isla的「笑穴」彷彿瞬間被點開。她先是瞇起雙眼，接著便一發不可收拾地開懷大笑，笑聲清脆響亮，極具感染力。最讓網民津津樂道的是，Isla笑起來時，眼睛會瞇成一條線，彎彎的弧度猶如可愛的腰果，配上肉嘟嘟的臉頰，喜感十足。方力申在帖文中得意地寫道：「估唔到『喂呀？』呢兩個字咁勁，不過今日已經冇用。」並加上「#覺得自己好勁」、「#好滿足」等標籤，字裡行間滿是成功逗笑女兒的自豪感，父愛滿瀉。

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網民熱議方力申父女餅印認證

方力申囡囡笑聲影片曝光後，迅速吸引大批網民觀看和留言，大家都被Isla的可愛模樣徹底征服。留言區一片讚好之聲，「聽到把笑聲好冧」、「好愛笑的BB帶好多歡樂比爸媽」等溫馨留言不絕於耳，不少粉絲更強烈要求方力申「post 多D BB 片」。更有趣的是，網民們對Isla的長相展開了熱烈討論，大部分人都認為Isla完全是爸爸的翻版，「哈哈，真係成個方力申」、「對眼完全一樣」，紛紛認證兩人是「餅印父女」。不過，也有眼尖的網民提出不同看法，認為「對眼好似媽媽，笑起上黎就似爸爸」，指Isla繼承了媽媽漂亮的眼睛和爸爸開朗的笑容。

葉萱帶5個月B女捧方力申場

早前方力申舉行演唱會，就在開場前，太太葉萱特別抱著僅5個月大的Isla，與方力申的父母一同現身後台，為他加油打氣。Isla雖然年紀小小，卻已盡顯明日之星的風範，面對後台眾多工作人員和鏡頭，她不但毫不怯場，一雙烏溜溜的大眼睛好奇地打量著四周，可愛指數爆燈，成為全場最搶鏡的焦點。

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