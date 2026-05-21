方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型

方力申（Alex）事業愛情兩得意，早前完成首次紅館演唱會，獲得全家總動員支持，甜蜜幸福滿溢。今日，方力申在社交平台分享了一段影片，原來早前他為愛女方愛嘉（Isla）在淺水灣大排筵席，舉行盛大的百日宴，慶祝囡囡出生滿百日。

方力申女兒百日宴着裙仔好可愛

影片中，方力申與太太葉萱（Maple）為人父母的喜悅溢於言表，全程表現得極度興奮和甜蜜。他們懷中的主角Isla穿著可愛的粉色小紗裙，全程笑容滿面，精靈活潑，萌態十足，為溫馨的宴會增添了無數歡樂氣氛。榮升爺爺、嫲嫲的方爸爸和方媽媽，以及方力申的律師兼馬主弟弟方圓明，都對Isla疼愛有加，尤其是兩位老人家，雙眼看到Isla便閃閃發光，完全被小孫女融化，真正是「有孫萬事足」。而方圓明當日身穿紅色西裝襯白褲，「明星氣場」不輸哥哥方力申。

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方力申外父外母激罕現身

宴會的一大亮點，是葉萱的父母也激罕現身，親自到場為外孫女送上祝福。首度在公開場合曝光的葉媽媽，穿上一襲雍容華貴的桃紅色套裙，氣質出眾，與女兒葉萱並排而立，美貌不相上下，猶如一對漂亮的姊妹花。而葉爸爸則身材高大威猛，穿上藍色西裝，顯得格外有型。

葉萱曾表示跟父母關係不佳

葉萱曾於Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》中坦承，年輕時因與父母關係不佳，成為了邪教組織乘虛而入的缺口。然而，當時葉爸爸已在鏡頭前堅定地表示「我以女兒為傲」，盡展父愛。如今在女兒人生新一頁的幸福時刻，葉萱的父母親身到賀，一家人其樂融融，溫馨合照，可見昔日的家庭裂痕早已撫平，彼此的關係已經雨過天晴。

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