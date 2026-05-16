方力申紅館演唱會尾場｜老婆Maple葉萱帶5個月大B女到場 Isla自動自覺除超影相可愛度爆燈

方力申（小方）於今晚（16日）在紅館舉行《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》尾場，吸引大批圈中好友及粉絲到場支持，現場星光熠熠，氣氛推至頂點！作為圈中出名的人緣王，方力申今次紅館開騷獲多位星級好友現身捧場。尾場的座上客陣容鼎盛，當中包括謝安琪與張繼聰夫婦、吳業坤、MIRROR成員Alton（王智德）、唐詩詠以及鍾培生等，齊齊見證方力申的「最佳時間」。

方力申老婆葉萱抱囡囡Isla到場

除了星級好友，方力申最強大的後盾當然是他的家人。在演唱會開場前，方力申太太葉萱（Maple）特別抱著兩人僅5個月大的女兒方愛嘉（Isla），與老爺奶奶一同去到後台影相探班。可愛的Isla絕對是全場焦點，雖然人仔細細只有5個月大，但面對鏡頭毫不怯場。一到影相環節，Isla更即刻自己動手除下太陽眼鏡，精靈活潑的模樣瞬間融化在場眾人！

相關閱讀：方力申演唱會2026｜陳慧琳現身代鄧麗欣唱《好心好報》掀熱話 尾場前突發受傷急救：衫會照除

Maple甜爆為老公方力申評分

看到老公方力申在台上的傾力演出，作為老婆的Maple當然感到非常驕傲。當被問到覺得老公今次紅館演唱會表現如何時，Maple即時甜爆大讚「好睇」，更毫不吝嗇地為老公打出「101分」的超高評價，恩愛程度羨煞旁人！

相關閱讀：方力申演唱會2026｜老婆葉萱抱萌爆B女撐場 《百分百感覺》陣容重現 鄭中基梁漢文兄弟合體