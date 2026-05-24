Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB小花陳詩欣晒70萬極罕Hermès 住半山豪宅做馬主夫人 認已冇特別目標想追求

影視圈
更新時間：15:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-24 HKT

現年33歲的前TVB小花陳詩欣，自2021年嫁給電競公司高層兼馬主陳爾正後，便晉身為圈中知名的「富貴人妻」，不時分享住3千萬 豪宅的奢華生活，而在去年7月，她順利誕下兒子後，生活質素進一步提升。近日陳詩欣在社交平台上，分享她最新的「戰利品」，她開心展示自己新入手的Hermès手袋，並帖文寫上這是她的第4個「藍盒子」，代表著尊貴客戶才有的待遇，其奢華生活，再次成為焦點。

陳詩欣晒名牌袋後失去目標

陳詩欣今次入手的新寵，是Hermès Mini Kelly Pampilles Sellier，手袋正面有著手工精細剪裁的皮革流蘇，設計獨特，屬於品牌限量版系列中極為罕見的款式。據悉，她收到的「藍盒子」，是Hermès專為頂級VVIP客戶提供的專屬禮遇。這款手袋的官方售價為205,900港元，但在市場上的炒價已逼近70萬港元，其矜貴程度可見一斑。不過，當網民好奇問到下一個手袋目標時，陳詩欣則透露自己暫時「冇特別目標」追求，似乎對現有珍藏已經相當滿足。

相關閱讀：前TVB富貴人妻陳詩欣湊B晒3千萬豪宅 巨型落地玻璃盡覽維港景色 寬敞客廳極盡奢華

陳詩欣去年誕下囝囝母憑子貴

陳詩欣在2017年加入TVB後，憑藉在旅遊節目《3日2夜》及資訊節目《學是學非》中的陽光形象和出眾身段，被觀眾封為「一件頭女神」，深受喜愛。2021年，她與富貴老公陳爾正舉行了一場極盡奢華的婚禮，當時她戴上11隻巨型龍鳳鈪風光出嫁，成為城中熱話。婚後，陳詩欣逐漸淡出幕前，專心享受少奶奶的愜意生活。她不僅經常周遊列國，更不時在社交平台分享名牌包包，令人羨慕的富貴生活，引來不少網友的討論。

陳詩欣嫁電競高層老公生活升呢

陳詩欣的老公陳爾正有著猛料背景，中學畢業於名校聖保羅書院，其後遠赴世界頂尖的倫敦藝術大學倫敦時裝學院深造。回港後，他投身文化創意產業，現時不僅是電競公司高層，更是活動創辦人及世界級派對搞手，與城中的富三代鍾培生亦份屬好友。此外，他近年更「升呢」成為馬主，陳詩欣亦經常陪伴丈夫到馬場支持愛駒，盡顯幸福富貴的豪門生活。

相關閱讀：前TVB「富貴人妻」陳詩欣兒子急入院  兩部位出事持續發燒  嫁馬主住半山懷孕歷盡艱辛

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
影視圈
4小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
20小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-23 13:38 HKT
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
影視圈
6小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
6小時前
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
影視圈
3小時前
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
2026-05-23 10:00 HKT
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
影視圈
2小時前