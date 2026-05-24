前TVB小花陳詩欣晒70萬極罕Hermès 住半山豪宅做馬主夫人 認已冇特別目標想追求

現年33歲的前TVB小花陳詩欣，自2021年嫁給電競公司高層兼馬主陳爾正後，便晉身為圈中知名的「富貴人妻」，不時分享住3千萬 豪宅的奢華生活，而在去年7月，她順利誕下兒子後，生活質素進一步提升。近日陳詩欣在社交平台上，分享她最新的「戰利品」，她開心展示自己新入手的Hermès手袋，並帖文寫上這是她的第4個「藍盒子」，代表著尊貴客戶才有的待遇，其奢華生活，再次成為焦點。

陳詩欣晒名牌袋後失去目標

陳詩欣今次入手的新寵，是Hermès Mini Kelly Pampilles Sellier，手袋正面有著手工精細剪裁的皮革流蘇，設計獨特，屬於品牌限量版系列中極為罕見的款式。據悉，她收到的「藍盒子」，是Hermès專為頂級VVIP客戶提供的專屬禮遇。這款手袋的官方售價為205,900港元，但在市場上的炒價已逼近70萬港元，其矜貴程度可見一斑。不過，當網民好奇問到下一個手袋目標時，陳詩欣則透露自己暫時「冇特別目標」追求，似乎對現有珍藏已經相當滿足。

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陳詩欣去年誕下囝囝母憑子貴

陳詩欣在2017年加入TVB後，憑藉在旅遊節目《3日2夜》及資訊節目《學是學非》中的陽光形象和出眾身段，被觀眾封為「一件頭女神」，深受喜愛。2021年，她與富貴老公陳爾正舉行了一場極盡奢華的婚禮，當時她戴上11隻巨型龍鳳鈪風光出嫁，成為城中熱話。婚後，陳詩欣逐漸淡出幕前，專心享受少奶奶的愜意生活。她不僅經常周遊列國，更不時在社交平台分享名牌包包，令人羨慕的富貴生活，引來不少網友的討論。

陳詩欣嫁電競高層老公生活升呢

陳詩欣的老公陳爾正有著猛料背景，中學畢業於名校聖保羅書院，其後遠赴世界頂尖的倫敦藝術大學倫敦時裝學院深造。回港後，他投身文化創意產業，現時不僅是電競公司高層，更是活動創辦人及世界級派對搞手，與城中的富三代鍾培生亦份屬好友。此外，他近年更「升呢」成為馬主，陳詩欣亦經常陪伴丈夫到馬場支持愛駒，盡顯幸福富貴的豪門生活。

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