前TVB「富貴人妻」陳詩欣兒子急入院  兩部位出事持續發燒  嫁馬主住半山懷孕歷盡艱辛

現年33歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice），自2021年嫁給富貴馬主老公陳爾正（Joshua）後，一直努力造人。皇天不負有心人，去年2月宣布懷孕成功，並於7月迎來愛情結晶，順利誕下兒子Baby Liam，正式升格為人母。不過，近日Baby Liam卻因病倒而需緊急入院，令新手媽媽陳詩欣擔心不已，身心俱疲。

陳詩欣兒子病情反覆

陳詩欣近日在社交媒體上載了一張在家中抱著兒子的照片，透露了Baby Liam的病情。從照片中的文字可見，Liam的病程相當反覆，令他飽受折磨。陳詩欣寫道：「這三日兩夜終於完啦，BB退燒返屋企啦。」原來Baby Liam因細菌感染引致中耳炎及氣管問題。

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陳詩欣兒細菌感染致入院

她憶述，上週一晚已帶兒子看醫生，週二再看兒科，當時耳朵並無大礙。本以為週三、四退燒後已康復，豈料週五晚突然再次發燒，她深知不妥，立即帶兒子入院做詳細檢查。醫生發現Liam耳朵有積水，氣管亦相當急促，幸好及時求醫。之後經歷了三日兩夜的煎熬，囝囝終於出院。醫生特別提醒陳詩欣：「其實發燒多過三日就必須再睇！可能已經有細菌感染。」幸好Liam現時無大礙並已出院，讓她鬆一口氣，感恩地表示：「好彩已經冇事！感恩！」

陳詩欣嫁得好變身上流闊太

陳詩欣自嫁入豪門後，是圈中出名的富貴人妻。她在2017年加入TVB，憑藉在《3日2夜》、《學是學非》等節目中的陽光形象及美好身段，被封為「一件頭女神」，人氣急升。2021年，她與電競公司高層兼世界級派對搞手兼馬主陳爾正結婚，婚禮極盡奢華，當時她戴上11隻巨型龍鳳鈪，風光出嫁。之後陳詩欣淡出幕前，搬進丈夫價值三千萬的半山千呎豪宅，過著周遊列國的少奶奶生活。她亦是知名的Hermès粉絲，不僅時常在社交平台大曬各款稀有名牌手袋，更擁有價值逾萬元的Hermès Mosaïque au 24 platinum系列餐具，生活品質非凡。

陳詩欣懷孕經歷艱辛

然如今生活無憂，但陳詩欣的懷孕過程卻一點也不容易。為了迎接新生命的來臨，她與丈夫嘗試了近3年。從她過往分享的片段可見，丈夫Joshua曾親自拿著針筒，為她在肚臍位置進行注射；二人又一同去抽血、做針灸、勤做運動，甚至去旅行放鬆心情，用盡各種方法。她更記錄了多次驗孕失敗的經歷，足見她與老公對擁有孩子的渴望與重視。

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