前TVB富貴人妻陳詩欣湊B晒3千萬豪宅 巨型落地玻璃盡覽維港景色 寬敞客廳極盡奢華

33歲的前TVB小花陳詩欣，自2021年與電競公司高層兼馬主陳爾正結婚後，生活越來越奢華，成為圈中知名的「富貴人妻」。去年7月，她順利誕下兒子，榮升人母。最近，陳詩欣在社交平台分享與愛兒的溫馨日常，意外令她們一家所住，價值三千萬的半山千呎豪宅曝光。從照片可見，豪宅擁有絕佳景觀，客廳設有巨型落地玻璃窗，能看到維港海景，視野開揚，盡顯氣派。陳詩欣為了讓兒子有足夠的活動空間，更將偌大的客廳一角佈置成兒子的專屬遊戲區，擺放了大型嬰兒圍欄及各式玩具，讓囝囝可以在舒適安全的環境中健康成長。

陳詩欣湊BB意外曝光3千萬半山豪宅

陳詩欣的豪宅內部設計，以簡約溫馨的木系風格為主，從其中一張照片可見，家中的走廊相當寬敞，足以讓囝囝在木地板上寫意地爬行探索，空間感十足。除了白天的壯麗景色，豪宅的夜景同樣令人驚艷。陳詩欣分享的另一張照片中，其丈夫陳爾正站在房間的角落，透過L形的落地大窗，俯瞰著窗外璀璨的城市夜景，萬家燈火與遠方的地標建築互相輝映，景色壯麗，氣派非凡。

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陳詩欣淡出幕前大晒富貴生活

陳詩欣在2017年加入TVB，憑藉在旅遊節目《3日2夜》及《學是學非》中的陽光形象和美好身段，獲封為「一件頭女神」，深受觀眾喜愛。2021年，她與富貴老公陳爾正結婚，婚禮極盡奢華，當時她戴上11隻巨型龍鳳鈪風光出嫁，成為一時佳話。婚後，陳詩欣淡出幕前，專心享受少奶奶生活，不僅經常周遊列國，更不時在社交平台分享她的Hermès珍藏。

陳詩欣馬主老公現為電競公司高層

陳詩欣升格為人母後，將生活重心完全放在兒子身上，一連舉辦了兩場盛大的「百日宴」，排場十足。據知，陳詩欣老公陳爾正大有來頭，中學就讀名校聖保羅書院，畢業後赴世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院深造。回港後他從事文化創意產業，現時是電競公司高層，更是活動創辦人兼世界級派對搞手，與富三代鍾培生亦為好友，而且「升呢」做馬主，陳詩欣經常與老公一起到馬場捧愛駒場，生活幸福富貴。

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