黃澤林罕有放閃晒與陳康堤甜蜜照 於法網幸運晉級正賽 女友與「未來外父」陳奕迅力撐

世界排名113位的「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）迎來職業生涯新突破，在法國網球公開賽（法網）受惠於有球手退賽，奇蹟地以「幸運輸家」（Lucky Loser）身份首度躋身大滿貫正賽，即將迎戰世界排名36位的比利時一哥Alexander Blockx。在這歷史性時刻，女友陳康堤與「未來外父」陳奕迅（Eason）雙雙飛抵法國巴黎現場親自力撐。愛情事業兩得意的黃澤林，昨日（22日）更在IG分享與陳康堤的甜蜜背影照，激罕高調放閃。

陳奕迅為女兒陳康堤與黃澤林牽紅線

回顧陳康堤與黃澤林這段備受矚目的戀情，其實早於今年初已被爆出，而牽起這段紅線的「金牌媒人」，正正是熱愛打網球的陳奕迅。據悉，康堤以往不時陪爸爸到球場練波，因而結識了同為21歲的黃澤林。兩人背景相似，分別是拔萃女書院及拔萃男書院的舊生，加上年紀相若，自然一拍即合。

對於女兒的男朋友，陳奕迅可謂相當滿意，不僅大讚黃澤林為港爭光好「勁揪」，今次在法網現場看到黃澤林比賽時更看得肉緊，日前賽後兩人在場邊擁抱，足見陳奕迅對這段戀情給予全力支持，雙方關係非常深厚。

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陳康堤認愛黃澤林成金童玉女

這對金童玉女近來亦越愛越高調，陳康堤早前於港台「十大中文金曲」頒獎禮勇奪「最有前途新人獎」金獎時，終於打破沉默，首度大方承認與黃澤林正在拍拖。當時她甜絲絲地向傳媒透露，男友雖然身在外地比賽，但一直有觀看直播支持她，更自爆一落台就第一時間收到黃澤林的祝賀短訊，大讚她「你好叻」，言語間難掩熱戀中的甜蜜。如今黃澤林在法網創下香港網球壇歷史，身為女友的康堤更親赴現場化身頭號粉絲手舞足蹈為男友打氣，兩人在各自的領域上互相扶持，絕對是近年最登對的星二代與體壇超新星情侶。

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